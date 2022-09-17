Kayseri Valisi'nden uyuşturucu mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, akülü araç dağıtım töreninde ilde devam eden uyuşturucuyla mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Son zamanlarda uyuşturucuyla mücadelede Kayseri’de çok büyük başarılar elde ettiklerini aktaran Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Daha geçen hafta Emniyetimiz, 7 kilogram uyuşturucuyu gençlerimizi zehirlemeden hemen önce yakaladı. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak oluşturduğumuz Güven Timlerimiz 94 kişi, sokaklarda, meydanlarda, her yerde şu an itibariyle alandalar, mesai mefhumu gözetmeden görevlerinin başındalar. Ayrıca kamera sayılarını artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birçok yere kamera taktık. Eksik olan yerleri de kamera sistemleriyle donatacağız" dedi.

Uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini belirten Vali Çiçek, “ Devletimizden, Bakanlarımızdan aldığımız güç ve Emniyet Müdürümüzden, polisimizden aldığım cesaretle, onların bana söyledikleri sözlerle ben de Kayseri’ye bir söz vermek istiyorum; Kayserili hiçbir çocuğun heba olmasına izin vermeyeceğiz, buradan söz veriyorum Kayseri’de uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Hiçbir parkta, hiçbir okul önünde torbacı bırakmayacağız. Bütün arkadaşlarımız 10 saat çalışıyor ise 15 saat çalışacak, 15 saat çalışıyor ise 20 saat çalışacak. Bu illetten çocuklarımızı kurtaracağız.” dedi