Kayseri Valisi'nden Tomarza çıkarması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Tomarza 'yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Tomarza ilçesini ziyaretinde ilk olarak Tomarza Kaymakamlığı'na giden Vali Gökmen Çiçek’i İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu ve yapılan yatırımlar hakkında Kaymakam Metin Eyyüpkoca’dan bilgiler alan Çiçek, Tomarza İlçe Tapu Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Nüfus Müdürlüğü’nü de ziyaret ederek çalışan personeller ile iş ve işlemler için orada bulunan vatandaşlarımızla sohbet etti.

Vali Gökmen Çiçek’in ikinci durağı, Tomarza Belediyesi oldu. Belediyeye gelişi sırasında Belediye Başkanı Davut Şahin ve belediye personeli tarafından karşılanan Çiçek, Belediye Başkanının makamında, ilçenin altyapı, üstyapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk alanında yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Davut Şahin’den bilgiler aldı.

Tomarza Belediyesi çıkışında, ilçe meydanında bulunan çay ocağında vatandaşlarımızla bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, sorunlarını, taleplerini dinledi.

Tomarza İlçe ziyareti kapsamında Vali Gökmen Çiçek, beraberinde İlçe Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte, Tomarza Müftülük Eski Binası (Merkez Camisine Bağlı Devir Odası), Tomarza Merkez Camisi, Tarihi Tomarza Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi, Tomarza Tekstil Atölyesi, Tomarza Kadın ve Kültür Evi inşaatı ve Tomarza Taş Ocağı Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.

Tomarza'nın Kayseri'nin güzel ilçelerinden birisi olduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek,“ Kaymakamımız ve Belediye başkanımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Bizler de ilçemiz için, vatandaşlarımız için çalışmaya ve kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi