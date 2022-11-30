Kayseri Valisi'nden Özvatan'a çıkarma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Özvatan'ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlk olarak Özvatan Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ilçe Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu, İlçe Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe protokolü karşıladı.

Vali Çiçek, kaymakamlık makamında ilçenin genel durumu, tarihi ve kültürel yapısı, yapılan yatırımlar ve projeler hakkında Kaymakam Yakup Hacıismailoğlu’ndan bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Gökmen Çiçek, Özvatan Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediyeye gelişi sırasında Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve belediye personeli tarafından karşılandı.

İlçenin alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Halit Demir’den bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, “Özvatan çok güzel bir yer. Kayseri’nin bütün ilçelerinde olduğu gibi Özvatan ilçemizde de, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız uyum içerisinde çalışıyorlar. Kaymakamımıza ve Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi

Vali Gökmen Çiçek, belediye ziyaretinin ardından ilçede faaliyet gösteren işyerlerini ziyaret ederek, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vali Çiçek, Özvatan ilçe ziyareti kapsamında sırasıyla, Kadın Kooperatifleri, Özvatan Şelalesi, Özvatan Yufka Üretim Tesisi, Özvatan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Bal Evi ve Tarihi Agios Nikolaos Kutsal Kilisesi’ni ziyaret ederek, Özvatan Kaymakamı Yakup Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı Halit Demir’den bilgiler aldı.