Kayseri Valisi'nden öğrencilere mesaj

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Açılış Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu’nda yapılan törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra Vali Yardımcıları Şenol Esmer, Adnan Tezcan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende yapmış olduğu konuşma ile öğretmenler, öğrenciler ve velilere seslenen Vali Çiçek, şunları kaydetti: “Sevgili Öğretmenler; Lütfen öğrencilerinizin hayatlarına dokunun. Her birimizin hatıralarında öğretmenleri bir yer tutar. Benim de hayatımda kimi öğretmenlerim iz bırakmışlardır. Sizlerde iz bırakan öğretmenler olunuz çünkü sizlerin mesleği dünya üzerindeki en hassas ve en kıymetli bireylerin gelişimi üzerine. Öğrencilerinizin duygularına dokunun ve eğitim meselesini, gençlerimizi ve geleceğimizi lütfen dert edinin.

Sevgili veliler; Gerek evlatlarınızla gerekse onlara geleceklerinizi emanet ettiğiniz öğretmenlerimizle aynı duyguları paylaşın. Evlatlarınız sadece sizin değil bu büyük Milletin evladı aynı zamanda. Hiçbir evladımızın kaybolmasına müsaade edemeyiz. Buna gönlümüz razı olmaz. Biz sizin evlatlarınızı, Milletin evladı, Milletin ümidi olarak görüyoruz. Lütfen onların her anı ile ilgilenin, öğretmenlerimize güç verin, onlara güvenin, onlarla irtibat halinde olun.”

Sevgili öğrenciler; Bu memleketin geleceğisiniz, bu memleket sizden çok şey bekliyor. Çalışmalısınız, çalışmak zorundasınız. Aileniz için, anneniz, babanız, öğretmenleriniz, bu koca millet için çalışmalısınız.” dedi