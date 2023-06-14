Kayseri Valisi'nden jandarmaya kutlama mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek mesajında, gücünü yasalardan, desteğini ise milletten alan Türk Jandarma Teşkilatı'nın vatan savunmasında, ülkenin bölünmez bütünlüğünün korunmasında üstün hizmet anlayışıyla 184 yıldır görev yaptığını belirtti.

Jandarma teşkilatının huzur ve güven ortamının oluşmasında önemli rol oynadığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti: "Jandarma teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Jandarma Teşkilatı trafikte, asayiş, terörle ve uyuşturucu ile mücadelede diğer kolluk birimlerimizle tam işbirliği içinde hizmetlerini sürdürmektedir. Dosta güven düşmana korku salan kolluk kuvvetlerimizin vazgeçilmezi olan jandarmamız yaptığı fedakarca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."