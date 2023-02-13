Kayseri Valisi'nden 'hasar tespit' açıklaması

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, deprem sonrasında hasar tespit çalışmaları için herhangi bir ücret alınmayacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen şehiride, ilk Hasar Tespit Çalışmaları'nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda devam ettiğini hatırlatırken, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının destekleriyle oluşturulan teknik ekiplerimiz, hasar tespit çalışmalarını tamamen ücretsiz gerçekleştirmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının ücret dâhilinde yapıldığına dair iddialar tamamen asılsızdır. Halkımızı bu tür gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri konusunda uyarıyoruz.

İkamet ettikleri binalarının veya konutlarının hasar tespitini yaptırmak isteyen hemşehrilerimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ALO 181 hattını arayabilir veya Kayseri İl müdürlüğümüzün [email protected] adresine, konutlarının adresini ve iletişim numaralarını hasar tespit taleplerini 7 gün 24 saat mail atabilirler. İl Müdürlüğümüze telefon veya mail yoluyla ulaşan tüm talepler, teknik personeller tarafından değerlendirilecek ve ücretsiz olarak hasar tespitleri yapılacaktır" dedi.