Kayseri Valisi'nden Hacılar'a ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri kapsamında Hacılar'ı ziyaret ettiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hacılar turuna Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve ilçe protokolü karşıladı

Kaymakam Burak Dertlioğlu’ndan ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile bir süre görüştü.

Başkan Özdoğan’ın makamında ilçenin altyapı, üstyapı durumları, yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, “Hacılar ilçemiz Kayserimizin en güzel ilçelerinden birisi. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın uyum içerisinde çalıştığını gördüm. Biz de ilçemizin ihtiyaçları noktasında elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza gayretleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Hacılar İlçesinde kurulan Hacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (HEKKOP) açılışına katılarak kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan ilimizin kalkınmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Kadın kooperatiflerimizin sayısı günden güne artış göstermektedir. Kadınlarımızın elinin değdiği her şey güzelleşir. Sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alan kooperatiflerimizde emeğini esirgemeyerek üreten kadınlarımızı tebrik ediyorum.” dedi

Vali Gökmen Çiçek, beraberlerinde protokol üyeleri ile birlikte kısa adı ADEM olan Hacılar Aile Destek Merkezi’ni ziyaret ederek, merkezde incelemelerde bulundu. Hacılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, kadınlarımızın sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi’nde (ADEM), yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Burak Dertlioğlu’ndan bilgiler alan Vali Çiçek, “Merkezde kadınlarımızın mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek oluyoruz. Ayrıca alt gelir grubundaki kadınlarımızın toplumsal entegrasyonunun arttırılmasını amaçlıyoruz. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı merkez vasıtasıyla kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi