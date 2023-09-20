Kayseri Valisi'nden gaziler onuruna yemek

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen yemekte, gaziler ve aileleriyle bir araya geldiMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, S.Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tugğ.Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler ve aileleri katıldı

Vali Çiçek yemekte yaptığı konuşmada, “Kahraman gazilerimiz, sizler vatan müdafaasında mücadele ederken sonunuzu düşünmediniz. Önce vatan dediniz, bu uğurda yara aldınız ve gazi oldunuz. Size böyle dedirten ve düşündüren şey vatan sevginiz olduğu kadar inancınızdı elbette. Peygamber Efendimiz de hadis-i şerifinde 'Allah yolunda yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi kokusu ise misk kokusudur.' buyurmuştur. İşte bu inançla siz gazilerimiz, Peygamber’imizin müjdesine mazhar olmuş ayrıcalıklı kişilersiniz.” diye konuştu.

Millet olarak dünyanın birçok yerinde şehitler ve gaziler verdiğimizi belirten Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, “Biz gerçekten büyük bir milletiz. Dünyanın birçok yerinde gaziler verdik, şehitler verdik ve o sayede ayakta duruyoruz.” dedi

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, gaziler ve yakınlarının sıkıntıları, dertleri ve talepleri oldukları zaman kendisine ulaşabileceklerini ifade etti.