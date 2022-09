Kayseri Valisi'nden Gaziler Günü mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

​​​​​​​Vali Çiçek mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'Gazilik' unvanı ve 'Mareşallik' rütbesinin verilişinin 101. Yıl dönümü ile aziz vatanımız uğruna yüreğini ve cesaretini ortaya koymuş, gözünü budaktan sakınmamış kahramanlarımız, gazilerimizin 'Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. İstiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını seve seve feda etmeye hazır olan aziz milletimizin kahraman evlatları, şanlı tarihimizin her döneminde emsalsiz kahramanlık destanları yazmış, bunun sonucunda da şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşmışlardır.

Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, vatanımızın her köşesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür. 19 Eylül’ün yurdumuzun her yerinde 'Gaziler Günü' olarak kutlanması, gönlümüzde yerleri her zaman farklı olan kahraman şehitlerimize ve gazilerimize karşı olan vefa borcumuzu bir nebze olsa sunma imkânı vermiştir. Bu anlamlı gün dolayısıyla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.