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Kayseri Valisi'nden Erkilet Millet Bahçesi'ne övgü

GÜNDEM 13.11.2023, 08:15
Kayseri Valisi'nden Erkilet Millet Bahçesi'ne övgü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e, eşsiz şehir ve Erciyes manzarasına sahip 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi’ni gezdirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte yapımı devam eden Erkilet Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Vali Çiçek’e Erkilet Millet Bahçesi hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın çalışmaları çok takdir ettiğini ve verdiği sözlerin hepsini yerine getirdiğini görmekten büyük bir mutluluk duyduğuna değinen Vali Gökmen Çiçek, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, geçen yaz burasını gezdirip; ‘Sayın Valim, burası Millet Bahçesi olacak ve burası muhteşem olacak. Hemen yukarda Gök gözlem Evi yer alacak ve alanda civil civil özellikle halkımızın yazın hem spor yapabileceği hem çocuklarımızın uzay faaliyetleriyle ilgili etkinlikler yapabileceği bir yaşam alanı oluşturacağız’ dedi. İnanılmaz bir çalışma performansıyla her şeyin en mükemmelini düşünerek, çok güzel bir çalışmayla karşılaştım. İşin gerçeği burası açıldığı zaman Kayseri’nin yeni bir cazibe merkezi olacak. ‘Erciyes’in en güzel görüldüğü yer, benim kanaatimce burasıdır’. Karşıda Erciyes ve Kayseri manzarası ve inanılmaz bir tarih ile tarihine uygun bir şekilde her şeyin ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü muhteşem bir çalışma devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ve ekibini tebrik ediyorum. Hem kısa sürede hem de projesine tamamen uyularak, profesyonel bir çalışma olmuş. Bitmesini heyecanla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Gökmen Çiçek’in sinerjisi, çalışmalara güç kattığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise “Bugün burada tekrardan bu memnuniyeti Sayın Valimizden duymak hakikaten bizim için kıymetli ve değerlidir. Kocasinan’ın her bir bölgesi ve ayrı eten Kayseri için yapmış olduğu her bir alanda işlerin takibiyle ilgili farklı bir vali profilinde bu işleri yapıyor. Memnunuz. Çünkü bize bu çalışmalardaki vermiş olduğunuz sinerji ve güç, bize farklı bir motivasyon katıyor. Yaklaşık 5,5 km uzunluğunda çelik borularla tesisat döşeyerek, buraya su getirdik. Altyapı işlerimizi tamamladık ve yeşillendirme çalışması gerçekleştiriyoruz. Hava şartlarından dolayı seneye muhtemel kalacak olan Kafe Sinan, seyir terası ve gözlem kulesini en kısa sürede tamamlayacağız. Onlarda tamamlandığında yazın herkesin uğrak mekanı olacağı cıvıl cıvıl bir yer olacak. Piknik ve sporun yanı sıra ailenin çocuklarıyla birlikte herkesin keyifli vakit geçirecekleri eşsiz bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Özellikle burada Astronomi Köyü olacak. Gençler ve çocuklarımız için uzayı tanıtacağımız ve uzay ile ilgili farklı ve teknolojik aktivitelerin olacağı bir merkez olacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, son olarak Vali Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajında yapımın son aşamasına gelen su sporları merkezini gezdirdi. Başkan Çolakbayrakdar’ın muhteşem bir tesis yaptığını dile getiren Vali Gökmen Çiçek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar ise yapılan tesis sayesinde ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

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