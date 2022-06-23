Kayseri Valisi'nden Başkan Çolakbayrakdar'a övgü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ağırladı. Valilik binası ile lojmanının Kocasinan’da olduğunu ve Kocasinan Belediyesi’nin kendisi için ayrı bir önem taşıdığını belirten Vali Gökmen Çiçek, canla başla çalışan Kocasinan Belediyesi’nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığına şahitlik ettiğini vurgulayarak, belediyenin yapacağı her projede ve çalışmada yanlarında olacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, iade-i ziyarette bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i misafir etti. Vali Çiçek’i Kocasinan’da ağırlamaktan büyük onur duyduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "45 merkez mahalle ve eskiden köy kimliği olup da daha sonra kırsal mahalle olarak bizlere bağlanmış 48 kırsal mahallemiz olmak üzere toplam 93 mahallemiz var. Özellikle daha vizyonel bakış açısıyla insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve onları mutlu edecek bir belediyecilik faaliyetleri yürütüyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve hanım kardeşlerimizin daha donanımlı yetişmeleri adına çalışmalara imza atıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’nin sokaklarında bir aydır adım atmadık yer bırakmadığını belirten Vali Gökmen Çiçek, özellikle valilik binasının ve lojmanının Kocasinan’da olduğuna değinerek; “Hem çalıştığım yerimiz hem de evimiz Kocasinan sınırları içerisindedir. O yüzden Kocasinan’ın hemşehrisiyim. Dolayısıyla aslında ben Kocasinanlıyım. Bir aylık süre içerisinde gerçekten Kocasinan Belediyesi’nin canla başla çalıştığını ve fedakarca mücadele ettiğini gördüm. Kocasinan Belediyesi’nin halk tarafından sevildiğini ve çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını görmek, il valisi olarak beni de memnun ediyor. Kocasinan Belediyesi’nin her geçen gün yeni ve farklı projeleri olduğunu duydum ve projeleri heyecanla bekliyorum. Kocasinan Belediyesi aynı zamanda benimde belediyem ve Kocasinan Belediyesi bizim için ayrı bir yeri var” diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek’in ilçeye yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’ı kutlamasıyla ziyaret sona erdi.