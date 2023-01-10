Kayseri Valisi'nden 10 Ocak mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için mesaj yayımladıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra eden, çalışan gazetecilerin, çok zor bir görevi yerine getirdiğinin belirtildiğinin mesajda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şu ifadelere yer verdi. " Teknolojinin kullanım alanının genişlemesi, gazetecilik, internet haberciliği, televizyon ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ile birlikte basın çalışanlarımızın yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Bugün, her alanda ilerlemeler kaydeden; tarih, kültür, turizm ve ticaret merkezi olan Kayseri’mize, büyük katkıları olduğuna inandığım basınımızın çaba ve gayretleri büyük önem taşımaktadır.

Çalışan gazetecilerimizin günümüze kadar başarı ile yerine getirdikleri bu görevi, bundan sonra da aynı duyarlılık, kararlılık ve heyecanla yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu bilgilendiren ve toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."