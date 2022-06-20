Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Babalar Günü münasebetiyle, şehit ailelerini ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube başkanı Ali Yavuz katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, ilk olarak Pençe Kilit harekâtında şehit olan Üsteğmen Ömer Delibaş’ın ailesini ziyaret etti. Aileylle bir süre sohbet eden Çiçek, şehidin babası Osman Delibaş’ın Babalar Günü’nü kutlayarak, ailemizin her türlü istek ve taleplerinin kendileri için bir emir olduğunu ifade etti.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekilerin ikinci durağı, Şehit Polis Memuru İlhan Odabaşı’nın ailesi oldu. Burada da şehidin babası Ahmet Odabaşı'nın Babalar Günü’nü kutlayan Valimiz Gökmen Çiçek, “Devlet olarak her daim şehit ailelerimizin yanındayız” dedi.

Çiçek, şehit aileleri ile toplu fotoğraf çekiminin ardından programdan ayrıldı.