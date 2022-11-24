Kayseri Valisi Develi'de muhtarlarla buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Develi ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Develi ilçesine gelişi sırasında Vali Gökmen Çiçek’i Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ilçe protokolü ve muhtarlar karşıladı.

Daha sonra muhtarlar toplantısının yapılacağı salona geçen Vali Çiçek, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıya, Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Develi Kaymakamı Mehmet Tunç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Vali Gökmen Çiçek, “İlçelerimizde muhtarlarımızla bir araya gelmemizdeki amacımız, muhtarlarımızın dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacı taşımaktadır.” dedi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti.

Toplantının sonunda Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri tarafından muhtarlara diz üstü bilgisayar hediye edildi.

Muhtarlar toplantısının ardından Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Develi Kadın Girişimi Kooperatifini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.