Kayseri Valisi Çiçek'ten 'mükemmellik' vurgusu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Temsilciliği tarafından düzenlenen, "9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi" nde sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Ticaret Odası Konferans salonunda “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kalite Yolculuğu" temasıyla gerçekleştirilen programa, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğ. Haldun Taşhan,12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KalDer Genel Başkanı Yılmaz Bayraktar, ilçe belediye başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Mükemmellik zirvesinin Kayseri’de düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Anadolu’nun ortasında bir şehir, sahili, denizi, limanı yokken ve ulaşım imkanları bakımından diğer rakiplerine nazaran avantajları yokken mucizeler yaratıyor. Türkiye’nin ilk beş yüzünde kaliteli ürünler üreten firmalarıyla bu şehir çok uzun zamandır ben varım, diye adeta haykırıyor. Bu şehir ithalatının iki katı ihracat yapıyor. Bu şehir her yıl ihracatında gerçekten Türkiye’ye katma değer üretiyor. Birçok üründe de Türkiye’de en üst seviyelerde.” dedi

Kayseri’nin diğer Anadolu şehirlerine rol model olduğunu belirten Vali Çiçek, “Kayseri bozkırın ortasında bir şehir, gerçekten memlekette diğer Anadolu şehirlerine rol model oluyor. İşte mükemmellik zirvesinin bu şehre çok yakıştığını düşünüyorum. Belediyecilik anlamında da gayet iyi planlanmış, güvenli huzurlu bir şehirde “Mükemmellik Zirvesi” düzenlenmesinden dolayı, KalDer’e ve şubemize teşekkür ediyorum. Bugün konuşulan kavramların sadece farkındalık oluşturması bile bu zirvenin amacına ulaştığını gösterir.” diye konuştu

Vali Çiçek konuşmasının devamında, “Yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Kayseri için şu an önemli. Yarın ihracatımızı sağlayamadığımızda karşımıza çıkacak. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz, bu şehir üretirken sürdürülebilirliği sağlayacak, dijitalleşmeden bahsediyoruz bunlar üretim için çok önemli. Biz Anadolu’nun ortasında kaliteli üretim yapmaya çalışan, Türkiye’yi temsil etmek için uğraşan bir şehiriz. Bu şehirde olmak başlı başına mücadeleyi gerektiriyor.” dedi

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da, 9. Mükemmellik Zirvesi’nin Kayseri’de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ticaret Odası’nın kalite politikası hakkında bilgiler verdi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da “Cumhuriyetin 100. Yılında Kalite Yolculuğu” temasıyla düzenlemiş olduğumuz programa, desteklerinizden ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi