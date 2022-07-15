Son Dakika

Kayseri Valisi Çiçek'ten anlamlı ziyaret

GÜNDEM 15.07.2022, 09:00
Kayseri Valisi Çiçek'ten anlamlı ziyaret

Kayseri Vali Gökmen Çiçek,“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında İstanbul’da “Sen evde kal” diyen çocuklarına karşı gelerek, “Bugün çıkmayacağım da ne zaman çıkacağım” diyerek sokağa çıkan ve gazi olan Şerife Özkara’yı Develi Şahmelik Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Gazimiz ile bir süre sohbet edip, o gün yaşadıklarını dinleyen Vali Çiçek daha sonra ilçeden ayrıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mezarı Yeşilhisar ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe giriimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay’ın ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, daha sonra şehidimizi kabri başında ziyaret ederek dua etti. Buradan, 15 Temmuz şehidimiz Cennet Yiğit’in kabrini de ziyaret etmek üzere Bünyan ilçesine geçen Vali Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Cennet Yiğit’in ailesi ile bir süre sohbet edip, hanelerinin altında bulunan Şehit Müzesini inceledikten sonra şehidimizi kabri başında ziyaret ederek dua etti.

Vali Çiçek “Onlar sonrasını hiç düşünmediler, “Önce Millet, Her Zaman Devlet! dediler. Kübra ve Cennet kızlarımız, daha nice arkadaşları gibi 15 Temmuz’da milli egemenliğimizi korumak için #Türkiyeaşkına şehit düştüler. Millet olarak onlara çok şey borçluyuz, Rabbim bizleri onlara mahcup etmesin.” dedi.

Vali Çiçek’e bu ziyaretlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğ.Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit ve İl-İlçe Protokolü de eşlik etti. Günün sonunda Vali Çiçek ve İl Protokolü, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile birlikte program sona erdi.

Yorumlar (0)
25
açık
Namaz Vakti 15 Temmuz 2022
İmsak 03:44
Güneş 05:38
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31