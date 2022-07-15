Kayseri Valisi Çiçek'ten anlamlı ziyaret

Kayseri Vali Gökmen Çiçek,“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri” kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında İstanbul’da “Sen evde kal” diyen çocuklarına karşı gelerek, “Bugün çıkmayacağım da ne zaman çıkacağım” diyerek sokağa çıkan ve gazi olan Şerife Özkara’yı Develi Şahmelik Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Gazimiz ile bir süre sohbet edip, o gün yaşadıklarını dinleyen Vali Çiçek daha sonra ilçeden ayrıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mezarı Yeşilhisar ilçesinde bulunan 15 Temmuz şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ve kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz hain darbe giriimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Kübra Doğanay’ın ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Çiçek, daha sonra şehidimizi kabri başında ziyaret ederek dua etti. Buradan, 15 Temmuz şehidimiz Cennet Yiğit’in kabrini de ziyaret etmek üzere Bünyan ilçesine geçen Vali Çiçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, Ankara Özel Harekât Başkanlığında görev yaparken şehit edilen Cennet Yiğit’in ailesi ile bir süre sohbet edip, hanelerinin altında bulunan Şehit Müzesini inceledikten sonra şehidimizi kabri başında ziyaret ederek dua etti.

Vali Çiçek “Onlar sonrasını hiç düşünmediler, “Önce Millet, Her Zaman Devlet! dediler. Kübra ve Cennet kızlarımız, daha nice arkadaşları gibi 15 Temmuz’da milli egemenliğimizi korumak için #Türkiyeaşkına şehit düştüler. Millet olarak onlara çok şey borçluyuz, Rabbim bizleri onlara mahcup etmesin.” dedi.

Vali Çiçek’e bu ziyaretlerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğ.Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğg.Yüksel Yiğit ve İl-İlçe Protokolü de eşlik etti. Günün sonunda Vali Çiçek ve İl Protokolü, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından, toplu fotoğraf çekimi ile birlikte program sona erdi.