Kayseri Valisi Çiçek muhtarlarla buluştu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla ilde görevli köy ve mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği ev sahipliğinde, özel bir restoranda düzenlenen öğle yemeğine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yüksel Yiğit, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve ilimizde görevli muhtarlar katıldılar.

Vali Gökmen Çiçek, programda yapmış olduğu konuşmada, “Değerli muhtarlarımız hepinizin 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum. Sizler bizim, elimiz, gözümüz, kulağımız, nefesimizsiniz. Hepiniz gece gündüz bir çaba içerisindesiniz. Bazen istediğiniz gibi gitmiyor işler, vatandaş sitemde bulunuyor, yorulduğunuz dönemler oluyor. Bizim de, sizin de, yorulmak gibi bir lüksümüz yok. Biz dünyanın en asil milletlerinden birisi olan Türk milletine hizmet ediyoruz. Biz öyle bir müstesna millete hizmet ediyoruz ki, öyle bir muzaffer devletin çalışanlarıyız ki, köylerdeki, mahallelerdeki temsilcileriyiz ki, biz bırakırsak eğer bayrak düşer, her bir muhtar bir bayraktır.” dedi

Emniyet’in ve jandarma’nın uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiğini belirten Vali Çiçek, “Biz gençlerimizi zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle mücadele ediyoruz. Her gün operasyonlar yapıyoruz. Güven timleri oluşturduk, bütün alanda güven timlerimiz mücadele ediyor. Buradaki en büyük destekçimiz siz olacaksınız. Sizlerin desteği ile bu alçaklara bir tek yavrumuzu dahi vermeyeceğiz. Şu an Kayseri’deki en önemli gündemimiz bu. Başsavcımız, adliyemiz, emniyetimiz, jandarmamız büyük bir uyum içerisinde çalışmaktayız. En ücra köşelere kadar emniyetimiz ve jandarmamız gidecek ve biz gençlerimizi teslim etmeyeceğiz. Muhtarlarımıza bu süreçte çok ihtiyacımız var. Hep yanımızda olmalısınız. Yanımızda olursanız biz bir tek çocuğumuzu bile bunlara kurban etmeyiz” diye konuştu.

Gökmen Çiçek, konuşmasının sonunda, “Büyükşehir Belediyemizle, ilçe kaymakamlarımızla, ilçe belediyelerimizle birlikte ayrım yapmadan sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Vali, Belediye Başkanı, Kaymakam, müdür değiliz. Biz hep beraber, hepimiz, aynı toprağın çocuklarıyız, bu memleketin öz evlatlarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde muhtarların ne kadar önemli olduğunu, sizde biliyorsunuz, bizde biliyoruz ve bütün milletimiz de biliyor. Sizler milletimizin kalbinde en müstesna yerdesiniz. Dolayısıyla hangi proje olursa olsun, eğer o projenin içinde muhtar yoksa o projenin başarılı olma şansı yoktur. Ancak siz inanırsanız o projenin başarılı olma şansı vardır. dedi