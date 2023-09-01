Kayseri Valisi Çiçek, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

“Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan Herkes Duysun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ziyarette bulundu. Vali Çiçek, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve Kayseri’de yapılan çalışmaları anlattı.Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / KAYSERİ (İGFA) - Deprem zamanı yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 6 Şubat depreminin Kayseri’de çok ciddi şekilde hissedildiğini belirtti.

Kayseri'nin sarsıntıyı şiddetli hissettiğini ifade eden Vali Çiçek, "Eşimle konuşurken Kayseri’de çok fazla can kaybı olabilir diye korkuya kapıldık. O gün çok ciddi bir şekilde kar yapmıştı. Meteoroloji şiddetli kar yağacağını söylemişti. Ben okulları tatil etmiştim. Hatta kar yağmadan okulları tatil ettiğim için öğrencilerin alay konusu olmuştum. Sürekli gece uyanıp kar yağıyor mu diye kontrol ettim. Kriz merkezini de açık tutmuştum deprem olunca… Kriz merkezimizin açık olması sebebiyle erken bir şekilde kriz merkezine gelebildik. 4:30’da burada basın açıklaması yaptık. Çok şükür ki Kayseri’de can kaybı olmadığını anladık. Hemen Kahramanmaraş’a gittik. Kamu görevlilerinin dalgın olduklarını görmem sebebiyle agresif bir ses tonuyla talimatlar verirsem işlerin daha çabuk yürüyeceği hissine kapıldım. Talimatları biraz daha sert söylemeye başladıktan 45 dakika sonra şöyle bir üzüntüyle karşılaştım: Sağlık il müdürümüzün annesi enkaz altındaydı. Annesini enkaz altında bırakıp devlet beni çağırıyor diyerek kriz merkezine geliyor. Diğer il müdürümüzün çocuklarının enkaz altında olduğunu öğrendik. O gün orada toplanan herkes depremzedeydi. O gün helalleşmek zorunda kaldık. Düşünsenize aileniz enkaz altında, devletiniz sizi çağırıyor ve siz koşarak oraya geliyorsunuz. ‘Nasıl bir psikolojiyle gelebildin?’ diye sordum. ‘Devletin bize ihtiyacı var, sanki savaşa çağırıldım.’ dedi. Bu psikolojiyle başlanan bir mücadelenin başarısız olması çok zor. Kahramanmaraş’ta Trabzon caddesi çok zor durumdaydı. 12 gün arama kurtarmanın başında durdum. Bir kamyon durdurdum ve ona dedim ki, ‘Arabana devlet olarak el koyuyorum, devletin buna ihtiyacı var. Gece sonuna kadar arama kurtarma ekibini taşıyacağız.’ dedim. O da ‘Emriniz olur.’ dedi. Gece 23:30 civarıydı. Kamyon şoförü ayrılacaktı. Şöyle söyledi: ‘Sayın Valim, bir arama-kurtarma ekibi de ben götürebilir miyim? Ailem enkaz altında.’ dedi. ‘Niye söylemiyorsun ya?’ dedim. ‘Koskoca devletin Valisi bu arabaya ihtiyacım var demiş.’ dedi. Çok şükür ki arkadaşımızın ailesini de kurtarabildik. Hem milletin hem devletin böyle bir kaynaşması içinde mücadele verildi. Kahramanmaraş ile Kayserinin eskiden beri ayrı bir diyaloğu var. Birbirlerine çok düşkünlerdir.” diye konuştu.

“SES GELMİYOR DİYEREK TELSİZİ KAPATTILAR VE ÇÖKMEK ÜZERE OLAN BİNAYA GİRDİLER”

Kendi canlarını hiçe sayıp, enkaz altında olan insanları çıkarmak için yaprak gibi sallanan apartmanlara giren vatandaşların olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “O deprem bölgesinde İzel apartmanı diye bir yer vardı. Apartman yaprak gibi sallanıyor. Orada canlı var, çıkarmamız lazım ancak apartman çökmek üzereydi. Jandarma arama kurtarma ekibi hem termal kamerayla hem köpek vasıtasıyla içeride canlı olduğunun haberini alıyor. Ses geliyor. İçeriye girdiği zaman o bina çökecek. Çevre ve Şehircilik elemanları diyor ki: ‘İçeri girmesinler, kesinlikle çökecek, şehit veririz.’ Jandarma arama kurtarma ekibi: ‘Ses alıyoruz, biz ekip olarak hazırız içeri girmek için bekliyoruz.’ dedi. Dedim ki: ‘Kesinlikle girmeyeceksiniz, izin vermiyoruz.’ Samimiyetimle söylüyorum o jandarma komutanımız emre itaatsizlik yapmamak, yani girmeme emrimi almamak için ‘Sesinizi alamıyoruz.’ dedi. Girdiler, canlı kişileri çıkardılar ve bina yıkılmadı. Bizim mücadelemizde insanlarımızın birlik ve beraberliği başka bir şey. Ciddi bir mücadele verildi. Bir yanda kendisini çıkarıp komşusuna koşan, bir yanda cesedi verdiğimizde ‘Devletimizi yorduk Allah sizden razı olsun.’ diyenler. O gün kar vardı, uçaklar kalkamadı. 2. depremden sonra tüneller kapandı. Buna rağmen devletimiz ve insanlar oraya ulaştı. Özellikle ben Kayseri Valisi olmaktan dolayı çok büyük bir gurur duyuyorum. Kayseri ve diğer deprem bölgelerini gezdiğimde gururum aşka dönüştü. Hayırseverliği ile bilinen bir şehrin bu kadar deprem bölgesine yardıma koşması ve bunu 7’den 70’e yapması çok gururlandırdı. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Kentsel dönüşümle ilgili özellikle Mehmet Özhaseki Bey’in şu an deprem bölgesinde çok büyük bir mücadelesi var. Kendisinin cumhurbaşkanımıza verdiği sözlerde 250 konut, Kayseri olarak bağışlanacak. Aynı zamanda tüm deprem bölgesine inşa başlıyor. Bakanımızın da açıkladığı gibi deprem bölgesinde de Kayseri’de de kentsel dönüşümde çok hızlı hareket edeceğiz. Sadece bina sağlamlığı değil fay hattına yakınlığı ve uzaklığını da göz önüne alacağız. Meydanlar oluşturmaya başladık. Allah Türk milletine bir daha böyle acı yaşatmasın.” ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/mOH_yZqjy1A

“KAYSERİ'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ ARTIRACAĞIZ”

Kayseri’de yakında çok güzel haberler alınacak projeler olduğuna dikkat çeken Vali Çiçek, “Kayseri sanayi ve ticaret şehri olarak bilinir. Herkesin gönlünde yeri vardır. Sempatik olarak espriler yapılır. Kayseri’ye geldikten sonra gördüm ki inanılmaz bir tarihi var, turizm potansiyeli var. Erciyes dağımız var. Havaalanından dağa 15 dakikada ulaşılabilen başka bir yer yok. Yolu bu kadar düzgün ve güzel bir dağ yok. Türkiye’nin en büyük kayak merkezi burada, 8 pisti var. Turizm imkanı sağlıyor. Sadece bunlar yokmuş Kayseri’de. Kapadokya ile 45 dakika mesafesi var. Kapadokya’da olan eserlerin çok fazlası Kayseri’de var. Balon turizmi Kayseri’de başladı. Selçuklu’nun başkentliğini yapmış bir şehir. Mistik sokakları var. Kayseri’de yakında çok güzel haberler alabileceğiniz çalışmalarımız var. Dünyanın en büyük ikinci yüksekten akan şelalesi Kayseri’de. Asma köprülerin ihaleleri yapıldı. Günlük 15 balonumuz uçuyor. Kayseri için söz verdik, turizm şehri olması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile beraber yol alıyoruz. Kayseri’nin turizm potansiyelini artıracağız” dedi.