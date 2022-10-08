Kayseri Valisi Cemevi temel atmasına katıldı

Valimiz Gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan canlı yayınla katıldığı programla, Pınarbaşı ilçesinde temeli atılacak olan Cemevi’nin temel atma törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Pınarbaşı Eskiyassıpınar Mahallesinde düzenlenen temel atma törenine, Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi, Kayseri Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Bakan Kirişçi, “Bu ülke bir zamanlar Alevi-Sünni, bir zamanlar TürkKürt, bir zamanlar sağcı-solcu başlıkları altında adeta enerjisi boşaltılmaya çalışıldı. Ben bir 78 kuşağı olarak ifade ediyorum, o gençlik yıllarımız karşıt görüşlü insanlar arasındaki bu çatışmalara şahitlik etti. Bunları ülke olarak yaşadık. Hamdolsun bunlar artık geride kaldı. Kimseyi artık dilinden, dininden, ırkından, mezhebinden veya etnik kökeninden dolayı ötekileştiren değil, ülkeyi bir bütün olarak gören ve eşit yurttaşlık temelinde bir bakışa sahip olan bir yönetime çok şükür kavuşmuş olduk.

Ben bu vesileyle cemevleriyle cem olma ve bu ülkenin birliğine, dirliğine katkıda bulunma, bundan dolayı da ülkede huzur ve refah adına katkı sağlama noktasında emeği geçen herkesi, başta Cumhurbaşkanımızı ve burada aktif olarak çalışmaları takip eden sayın valimizi ve diğer emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.

Bakan Kirişçi’den sonra konuşma yapan Kayseri Valisi Çiçek; “Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, cem evleri kültüründe ibadet yapılacağı zaman önce varsa küs olanlar barıştırılır. Bunun nedeni şudur; birbirine kırgın kalplerin olduğu yerlerde, yüce Mevla’yı yürekte hissetmekte mümkün olamaz. Birbirine gönül koyan kulların olduğu yerlerde inancın gülleri açamaz. Bu yaklaşım İslam’ın insani değerlerini tam manasıyla kavramış bireylere has bir anlayıştır.

Bu duygularla Eski Yassıpınar Cem Evi’mizin hayırlı bir kapı olarak, içine imanlı kalplerin buyur edileceği bir ibadethane olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle bağlandığı etkinlikte cemevinin açılışı gerçekleştirildi.