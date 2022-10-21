Kayseri Valiliği'nden protokol eğitimi

Kayseri Valiliği tarafından Mülki İdare Amirleri’nin eşlerine ve Valilik personeline yönelik Kurumsal Temsil ve Protokol Yönetimi Eğitimi düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Valiliği Konferans salonunda düzenlenen eğitime, Vali Gökmen Çiçek’in eşi Sümeyra Çiçek, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının eşleri, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv ve valilik personeli katıldı.

Sümeyra Çiçek, İhsan Ataöv'ün 'Bay Protokol' olarak tanındığını söylerken, "Alanında uzman bir hocamız, verecekleri eğitim çok verimli olacak, katılımları için kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv, Vali Yardımcıları ve İlçe Kaymakamları’nın eşleri ile Valilik personellerine, protokol, temsil, imaj ve algı yönetimi gibi bir çok konuda bilgiler aktardı.