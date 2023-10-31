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Kayseri Valiliği'nden 100'üncü yıl resepsiyonu

GÜNDEM 31.10.2023, 11:45
Kayseri Valiliği'nden 100'üncü yıl resepsiyonu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet'in 100’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği himayelerinde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu’na eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile katıldı. Vali Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek’in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, milletvekilleri, kardeş şehir Misrata heyeti, siyasi parti il başkanları, askeri erkân, emniyet ve yargı mensupları, ilçe belediye başkanları, il ve bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, girişte davetlilerle tek tek selamlaşarak, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan resepsiyon, müzik dinletisi ile devam etti.

“ECDADIMIZI ANDIĞIMIZDA HER ZAMAN GÖĞSÜMÜZ GURURLA DOLMAKTADIR”

Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını Anadolu’nun sigorta şehri olarak bilinen muhteşem kentte kutlamanın ölümsüz bir hatıra olacağını ifade ederek, “Bizim muzaffer ecdadımız tarih boyunca yaptıklarıyla, eserleriyle bize gurur dolu bir tarih bıraktılar. Tarihimizde utanılacak, yüzümüzü kızartacak zerre kadar bir leke bulunmamaktadır. Ecdadımızı andığımızda her zaman başımız dik, göğsümüz gururla dolmaktadır” dedi.

Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet ile kenetlenerek Anadolu’nun işgaline son verdiğine vurgu yaparak, “Birçok devletler, birçok imparatorluklar kurduk. Hiçbirisi emperyalist hırslarla meydana getirilmedi. Ancak 1918-1922 yılları arasında bütün emperyalistler üzerimize çöktü ve Anadolu’da varlığımıza son vermek istediler. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk milleti ile kenetlenerek bu tehlikeyi bertaraf etti” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da günün anlam ve önemine binaen gazetecilere yaptığı açıklamada, “Birlik, beraberlik ve dayanışmanın bizim olmazsa olmazımız olduğunu, ay yıldızlı Türk Bayrağı’mızın etrafında kenetlenmemiz gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Tüm hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

100’ÜNCÜ YILA COŞKULU KUTLAMA

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını eserlerle taçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Daha nice 100 yıllara diye dua ve temennide bulunuyorum. Gerek ülke genelinde gerekse Kayseri’de coşkulu bir kutlama törenleri oldu. Ay yıldızlı Türk Bayrağı’mız altında Cumhuriyet’imize, değerlerimize, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sahip çıkma anlayışı içerisinde yolumuza devam diyoruz. Cumhuriyet’imizin eserlerle taçlandırılması yönünde gerekse yerelde biz gerekse Ankara’da hükümetimizin yaptığı çalışmaları da göz ardı etmemek lazım. Eserlerimizle taçlandırarak, hep beraber birlik, beraberlik anlayışı içerisinde yola devam ” ifadelerini kullandı.

Kabul töreninde davetlilerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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