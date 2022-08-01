Kayseri uçuşa geçiyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer Kayseri’de yeni yapılan havaalanında incelemelerde bulundu. Tamer, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek bu hızda devam ederse havaalanının seçimlerden önce biteceğinin müjdesini verdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de yapımı süren ek havaalanı çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili İsmail Tamer vatandaşlara projenin erken bitebileceğinin müjdesini verdi. Öte yandan mevcut havaalanı binası ise hizmet vermeye devam edecek.

Çalışma alanında incelemelerde bulunan Tamer 2 milyon yolcu kapasitesine sahip havaalanının 8 milyon kişiye çıkacağının altını çizdi. AK Parti Milletvekili İsmail Tamer gerçekleştirdiği incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli Kayseri halkımız bugün havaalanımızın inşaatını gezdik. Burada çalışan başta mühendislerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Havaalanı ek inşaatı bittiği zaman 2 milyon yolcu kapasitesinden 8 milyon yolcu kapasitesine çıkacak. 9 olan uçak park pozisyonu 9 yenisi daha eklenerek toplamda 18'e, 6 yeni körük ve 4 katlı toplamda 640 araç kapasiteli otopark eklenerek tamamlanmış olacak. Hem iç hatlar hem dış hatlar buradan hizmet vermeye başlayacak. Mevcut havaalanımız yine hizmet vermeye devam edecek. Bu anlamda baktığımız zaman da bitiş tarihi 2023 yılı temmuz ayı olarak gözüküyor ama görmüş olduğumuz kadarıyla seçim öncesinde Kayseri halkının hizmetine sunmuş olacağız.

Şuan itibariyle yüzde 55 gibi bir fiziki gerçekleşme oranını gördük. Fabrikadaki yapılan inşaat malzemelerinin buraya gelip monte edilmeye başlandıktan sonra da hızla bu sayının daha yüksek rakamlara çıkacağını mühendisler ifade etti. Onları tebrik ediyorum. Kayseri halkımıza da bu havaalanımızın hayırlı olmasını diliyor bir an önce de kazasız belasız bitmesini temenni ediyoruz. “