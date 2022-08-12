Kayseri turizmine Çiçek'si doping

Vali Gökmen Çiçek, göreve geldiği ilk günden itibaren Kayseri turizmi adına yapılan çalışmaları ve gelinen son durumu sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’yi turizm açısından hak ettiği yere getireceklerini ifaden eden Vali Çiçek, bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla bir araya gelerek, neler yapılacağının planlamasını yaptık ve kolları sıvayarak işe başladık. İlimiz adına yapılması gereken ne varsa yapacağız, gece gündüz demeden çalışacağız, artık yürümeyeceğiz, koşacağız.” diye konuştu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Çiçek, “Kayserimizde, Soğanlı vadisi tarihi meydan düzenlemesi ve turizm yürüyüş yollarının ihalesini yapılmış olması, Kapuzbaşı sıcak yol asfaltı için ihaleye çıkılması köy içi parke taşı düzenlemelerinin yapımı, Kaniş karum kültepe Asur mahallesinin Ortaya çıkartılması, Soğanlı vadisi sıcak hava balonu uçuşlarının başlaması, Bünyan Sultan hanı bir aylık süre sonunda hizmete açılarak işletmeye çıkarılması, Kapuzbaşı cam teras yapım faaliyeti, Altı ilçede kadın kooperatifi kurulması çalışmalarına başlanması ve diğer ilçelerimizin tamamında bu faaliyetlerin başlatılacak olması, Güven timlerimizin kurulması ve faaliyetleri ile Güvenlik kameralarına sayısının dört kat arttırılması, Tip bir diyabet hastası çocuklarımız için iğnesiz şeker ölçüm cihazı dağıtılması faaliyetleri yapılmaktadır. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.” diye konuştu.

Vali Çiçek konuşmasının sonunda, Kayseri turizmi adına yapılan çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.