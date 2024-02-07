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Kayseri turizmden hakkını alamıyor

GÜNDEM 07.02.2024, 06:58
Kayseri turizmden hakkını alamıyor

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Kayseri'nin turizmden hak ettiği payı alamadığını söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, seçim çalışmaları kapsamında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaret etti. Yücel'e İl Başkanı Tansu Şener de eşlik etti. Heyet burada TURSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart ile bir süre görüştü ve Kayseri turizmi hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, "Bugün İl Başkanımız Sn. Tansu Şener ve il yönetimimiz ile birlikte Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyeleriyle şehrimiz ve şehrimizin turizmi üzerine toplantı gerçekleştirdik.  Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Sn. Ali Emre Mart ve yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Yücel, "Kayserimiz maalesef turizm değerlerini iyi pazarlayamıyor. Var olan değerlerimizin ön plana çıkartılması ve turist çekmesi geriyor. Hemen yanı başımızda bulunan Kapadokya'ya yılık 4 Milyon turist geliyor. Antalya'ya gelen turistler bile turlarla Kapadokya'yı görmeden gitmiyor. Ama ne hikmetse Kayseri Havaalanına inip Kapadokya'ya geçen turistler Kayseri hiç uğramıyor. Kapadokya'yı gezen turistler yine otobüslerle gelip havaalanından uçağa binip geri dönüyorlar. Bu kenti hiç merak etmiyorlar. Burada kent yöneticilerini büyük iş düşüyor. Turizm acenteleri ile mutlaka ama mutlaka işbirliği yapılmalı.

O turistlerin en az yüzde 15'i Kayseri'de konaklamalı, Kayseri'yi gezmeli, Kayseri'nin turizm değerlerini görmeli. Bakın Erciyesimiz var bizim. Yapılan yatırımlar dolayısıyla teşekkür ederiz, yöntemini eleştirebiliriz ama yapıldı artık. Bundan sonra bize düşen görev buraya turistleri çekmek için yoğun çaba sarf etmek. Biz, göreve geldiğimiz anda Kapadokya gelen turistler Erciyes'i görmeden ayrılmayacak. Türkiye'nin ikinci büyük kapalı çarşısını görmeden gitmeyecek. Kapuzbaşı Şelalelerini mutlaka görecek. Soğanlı Vadisinde kurulacak butik otellerle mutlaka konaklayacak. Sultan Sazlığı ziyaretçi akınına uğrayacak. Yılkı atları ve camızları ile ünlü Hörmetçi Sazlığı turist akınına uğrayacak.  Hacer Ormanları, Kuşçu Baraj Gölü, Germir, Gesi, Koramaz Vadisi, Kızılırmak, Zamantı Irmağı turizme kazandırılacak. Bakın Kızılırmak akıp gidiyor, üstünde bir tesis bile yok. Bizden hemen sonra Avanos Kızılırmak'ı o kadar güzel değerlendirmiş ki görülmeye değer. Kayseri ise hala suyun akışını izlemekle yetiniyor. Bayramhacı hakeza bomboş duruyor. Kayseri'nin o kadar turizm değeri var ki bunlar bizimle değer kazanacak. Kayseri turist akınına uğrayacak. Az kaldı. 1 Nisan itibariyle her alanda olduğu gibi turizm alanında da Kayseri hak ettiğini bulacak. Meydanlarımız turist kaynayacak.Uçaktan inen direk Kapadokya'ya gitmeyecek." şeklinde konuştu.

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