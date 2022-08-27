Kayseri tarihi için 'Büyük' hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık geçmişinde değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’de birçok bölgede tarihi mekân ve eserlere sahip çıkarak, şehrin turizm potansiyelini artırıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, zenginlikler şehri Kayseri’de turizme yönelik çalışmalar kapsamında insanlığın öğrenmesini, tarihin derinliklilerine yönelmesini sağlayacak projelere imza atıyor.

SOĞANLI BÖLGESİ’NDE RESTORASYON PROJESİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Kayadan oyma kiliselerin yanı sıra sayısız peri bacası bulunan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’nde Soğanlı Meydan Kentsel Tasarım Projesi için yer teslimi yapılırken ve yürüyüş yolları hayata geçirilirken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatları, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun’un işbirliği ile hazırlanan Tahtalı Kilise restorasyon projesi de tüm hızıyla sürüyor. Birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çevre düzenleme ile arkeolojik kazı ve temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

İNCESU’DA TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin işbirliğinde İncesu ilçesinin simgelerinden olan tarihi Karamustafa Paşa Külliyesi içerisinde yer alan Arasta Çarşısı, yeni yüzüne kavuşarak, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuldu. Ayrıca İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde devam eden ve İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşılan arkeolojik kazı çalışmaları da sürerken, çalışmalar tamamlandığında tarih yeniden yazılacak. İncesu’daki tarihi kiliselerin de restorasyon çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, ilçede tarihi değerleri bir bir gün yüzüne çıkararak, turizmin gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

SULTAN HANI İLE KARATAY HANI DA TURİZME KAZANDIRILIYOR

Kayseri’nin kültür ve turizm değerlerini tanıtmaya ve yaşatmaya büyük gayret gösteren Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Bünyan ilçesinde bulunan ve Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından 1232-1236 yıllarında inşa ettirilen Sultan Hanı ile 1240 yılında Selçuklu Veziri Celalettin Karatay tarafından yaptırılan Karatay Hanı Kervansarayı’nı da turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

TARİHİ ŞAHRUH KÖPRÜSÜ YANINA MİLLET BAHÇESİ

Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Sarıoğlan ilçesinde 530 yılda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Şahruh Köprüsü yanındaki Karaözü Mahallesi’ne Millet Bahçesi yapılarak, bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesinde şifalı kaplıcaları, peri bacaları, eşsiz tarihi yapıları, kervansarayı, kadı evi ve muhteşem baraj manzarası ile adeta keşfedilmemiş turistik bölge olan Bayramhacı Mahallesi’nin de tanıtımı için çalışmalar yapacak. ,

“KAYSERİ, DÖRT BİR YANI ZENGİNLİKLERLE DOLU BİR ŞEHİR”

Kayseri’nin kültür ve turizm değerlerini tanıtmaya ve yaşatmaya büyük gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri, dört bir yanı zenginliklerle dolu bir şehirdir. Ticaretin ve kültürün merkezi olan, 6 bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan Kayseri’nin tarih bakımından da zengin bir mirasa sahip olduğu malumdur. Kayseri, dokusunda söz konusu uygarlıklara ilişkin çok sayıda tarihi eseri ve değeri de bağrında barındırmaktadır” dedi.

“EL ELE, OMUZ OMUZA ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR”

Büyükkılıç, Kayseri Valiliği başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birçok medeniyetin bıraktığı eserler ile eşsiz bir tarih ve kültür mirasına sahip olan Kayseri’de çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Şehrimizde tarihi eserleri canlandırmak, ayağa kaldırmak ve bir fonksiyon kazandırmak için başta Kayseri Valiliğimiz olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ile el ele, omuz omuza çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Ticari ve kültürel tarihiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen kadim şehir Kayseri’de tarihe sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kentin tarihi değerlerini ortaya çıkarmak adına yaptığımız çalışmalara devam edeceğimizi, tarihimize sahip çıkmayı sürdüreceğimizi paylaşmak istiyorum. Tarihiyle, kültürüyle, sporuyla, gastronomisiyle, turizmiyle, endüstri ve ticaretinin yanında Kayseri’yi daha iyi noktalara taşıma yönünde koşturmaya devam ediyoruz” diye konuştu.