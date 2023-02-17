Kayseri Talaslı kadınlardan depremzedelere hijyen seti

Asrın Felaketini yaşayan kadın depremzedelere AK Parti Kayseri Talas Kadın Kolları hijyen seti dağıttıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kayseri’ye gelen depremzedelere AK Parti Talas Kadın Kolları’ndan hijyen seti dağıtıldı.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak çalışmalarını yürüten AK Parti Talas Teşkilatı, kadınların özel ihtiyaçları için hazırladığı malzemeleri Talas ilçesine gelen depremzede kadınlara ulaştırdı.

AK Parti Talas Kadın Kolları Başkanı Feyza Sönmez, şu açıklamalarda bulundu: “Depremin yaşandığı ilk günden itibaren koordineli bir şekilde yardım çalışmalarına başladık. Tarihimizin belki de en önemli ve acı felaketini yaşadığımız bu günlerde, hem deprem bölgesinde hem de ilçemizde yaraları sarmak ve tekrar ayağa kalkmak için birlik olduk. En ufak ihtiyaçların dahi hayati önem arz ettiği bu zorlu dönemde, şehrimize gelen depremzede kadınlarımız için hassas bir konu olan hijyen malzemelerini hazırlayarak ivedilikle ulaştırdık.” şeklinde konuştu.

Bu süreçte hayatını kaybeden depremzedelere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Feyza Sönmez, yaralılara ise acil şifalar dilerken, “Tüm Türkiye Tek Yürek olup, bu günleri de hep birlikte atlatacağız.” diyerek temennilerini dile getirdi.

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