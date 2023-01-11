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Kayseri Talas 'Türkiye Yüzyılı' startını verdi

GÜNDEM 11.01.2023, 07:15
Kayseri Talas 'Türkiye Yüzyılı' startını verdi

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyede görev yapan çalışanlarla düzenlediği organizasyonla, Türkiye Yüzyılı için hizmet startı verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Ellerinde bayraklarla belediye önünde toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı MustafaYalçın, birlik ve beraberlik içerisinde bütün güçleriyle Türkiye Yüzyılı için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Başta pandemi dönemi olmak üzere her zaman canla başla ve başarılı şekilde vatandaşa hizmet ettiklerini kaydeden Başkan Yalçın, yapılan tüm çalışmalardan dolayı mesai arkadaşlarına teşekkür etti ve kendileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Daha sonra Türkiye Yüzyılı üzerine düşüncelerini aktaran Başkan Yalçın, büyük çoğunluğu son 20 yılda olmak üzere 100 yıldır elde edilen tüm kazanımların üzerine yenilerini koyacaklarını söyleyerek, “Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşına girdi. Şanla, gururla anlatacağımız bir asrı geride bıraktık. Bununla birlikte Cumhuriyetimiz, bu bir asırlık geçmişinde her zaman hedefte oldu. Öncesindeki savaşlar dahil olmak üzere düşmanların ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Buna rağmen azim ve kararlılıkla yürümeye devam ettik. 100 yıldır elde edilen tüm kazanımların üzerine yenilerini koyarak çok daha iyi noktalara çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“BİRLİK, BERABERLİK, KUCAKLAMA, BÜTÜNLEŞME VE SEVGİ”

Türkiye Yüzyılı ile yeni hedeflere yönelme vaktinin geldiğine işaret eden Başkan Yalçın, “Türkiye Yüzyılı, kimlik yerine birliği, kutuplaştırma yerine bütünleştirmeyi, ötekileştirme yerine kucaklamayı, tahakküm yerine özgürlüğü, nefret yerine sevgiyi ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır” dedi.

GENÇLERE AYRI ÖNEM

Konuşmasında gençlere ayrı bir parantez açan Başkan Yalçın, “Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır. İstikbalimizin teminatı gençlerimizi eğitimden spora, teknolojiden sanata kadar her alanda en iyi şekilde yetiştirmek en başta gelen görevlerimizden birisidir. Gençlerimizi, milli manevi değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya kararlıyız. Belediye olarak bu hususta üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız” şeklinde konuştu.

 “ECDADA RAHMET, GÜVENLİK PERSONELİNE GÜÇ KUVVET”

Konuşmasının son bölümünü geçmişten günümüze bu ülkeye hizmet etmiş devlet adamları ile şehit ve gazilere ayıran Başkan Yalçın, “Bu vesile ile İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere bu güzel yurdu armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize minnet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, kadim devletimiz için yurt içinde ve yurt dışında görev başında olan askerimizi, polisimizi, jandarmamızı ve diğer tüm güvenlik personelimizi korusun, esirgesin, güç ve kuvvet versin, muzaffer eylesin” şeklinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN EKİBİNDE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Başkan Yalçın sözlerini “Değerli cumhurbaşkanımız, değerli devlet büyüklerimiz biz de sizin yolunuzda, sizin ekibinizde olmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz, Türkiye Yüzyılında uluslararası arenada en üst noktalarda hakem olacak, aynı zamanda dünyaya yön veren ülke olacak. Bu hedefe uygun şekilde Türkiye Cumhuriyeti bireylerinin yetişmesinde hepimiz el birliğiyle görev yapacağımıza size söz veriyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı, ülke olarak siyasi, ekonomik, teknolojik, askerî, diplomatik, her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkarak yükselecek” diyerek tamamladı.

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