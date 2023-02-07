Kayseri Talas'tan yardım konvoyu

Talas Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgeye yardım konvoyu gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Güney ve güneydoğu bölgemizdeki 10 şehirde etkili olan depremin ardından Kayseri Talas Belediyesi harekete geçti.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ve görev yapan arama kurtarma ekiplerinin gıda ve diğer temel ihtiyaçları için 4 araçlık yardım konvoyu Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Mobil mutfak olarak hizmet verecek araçlarla birlikte 12 de personel görevlendirildi.

Bununla birlikte 1 adet de ihtiyaç ve gıda kamyonu hazır tutulurken AFAD’dan gelecek talep durumuna göre de iş makinesi gönderilecek.