Kayseri Talas'tan kırsaldaki öğrencilere destek

Kayseri Talas Belediyesi'nin kırsaldaki öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği Talas ve Kayseri kültür turları ile eğlence gezileri meyvelerini vermeye başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gezilerin gerçekleştiği okulların yöneticileri Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederken, Başkan Yalçın da “Kırsaldaki çocuklarımıza ufak dokunuşlar büyük sonuçlar getirdi” dedi.

Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ve kırsal mahallelerdeki 11 okul idarecisi Başkan Yalçın’ı ziyaret ederek teşekkür etti.

“DESTEKLERİNİZ EĞİTİMİ GÜÇLÜ KILIYOR”

Başkanlık toplantı salonundaki ziyarette konuşan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, gerçekleştirilen gezilerle “Sizin desteğinizle kırsaldaki öğrencilerimiz sosyal kültürel faaliyetlerle hem Mazakaland’a eğlenip hayvanat bahçesini gördü hem de şehirdeki müzeler ile Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını tanıdı. Böylelikle Talas’ın tanıtımında da bulunmuş olacaklar. Sizin desteğinizi her zaman net şekilde görüyoruz. Fiziki çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Öğretmen olmanız hasebiyle de eğitime gösterdiğiniz önemi net şekilde hissediyoruz. Desteklerinizle farkı görüyoruz. Öğrencilerimize kültürel gezilerin bizi çok memnun etti. İdarecilerimizle bu konu hakkında teşekkür etmeye geldik. En ufak derdimiz olsa başkanımız var diyoruz. Her türlü desteği veriyorsunuz. Allah razı olsun. Sizin destekleriniz bizi güçlü kılıp motive ediyor.” diye konuştu.

“EĞİTİMİN YERİ AYRI”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eğitim ve öğretimin yerinin ayrı olduğunu belirterek, “Çocuklarımıza ne kadar iyi bir eğitim verirsek dünya ülkeleri arasında bir yerimiz olur. Kırsaldaki tarım ve hayvancılığın değeri korona döneminde anlaşıldı. Bu da kırsaldaki insanın desteklenmesi demek. Hiç kimse zor şartlarda doğmak istemez. İbni Haldun coğrafya kaderdir der. O halde herkes coğrafyasında mutlu olmanın yoluna bakacak. Biz de onlara destek oluyoruz. Sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme gibi birçok konuda şartlar iyi olursa neden şehre gelinsin. Tersine dönüş artık başladı. İnşallah çocuklarımız eğitimi de aldı mı ülkemiz daha güzel olur. Kırsalımızdaki sporda, sanatta, müzikte hangi konuda olursa olsun kabiliyetli çocuklarımızı tespit etmek gerekir. Azıcık bir dokunuşla çocuklarımızın neler olabileceği görülüyor. Bu tip programlarımızı artırarak devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN BİR ÇALIŞMA DAHA

Çocuklara yönelik bir hedefinden daha bahseden Başkan Yalçın, “Müzelere gidemeyen çocuklarımız için dijital müzecilik gibi bir hayalim var. İnşallah bunu gerçekleştirdiğimizde çocuklarımız oralara gitmeden görür. Bir fırsatı bulup gitmek isteyen de gidebilir.” şeklinde konuştu.

“ÇOK DESTEKLERİNİZ OLDU”

Ziyarette konuşan Kepez Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Gültekin, Başkan Yalçın’ın sayesinde çocukların ilk defa gördükleri yerler olduğunu belirtirken, Çömlekçi Ortaokulu Müdürü Görkem Gökbey, “Hayvanat bahçesi, müzeler ve Mazakaland gezileri çok güzel oldu. Velilerimizin de selamları var, duacılar. Okulumuzu da çok desteğiniz oldu. Ramazanda etkinlikler yapıldı. Çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

“DİĞER İLÇELERDEKİ ARKADAŞLARIMIZ ÇOK ŞANSLISINIZ DİYOR”

Kültürel gezilerden mükemmel geri dönüşler aldıklarını kaydeden Kamber Ortaokulu Müdürü Ali Batuhan Özyakar, “Desteğiniz her zaman arkamızda, çok teşekkür ediyoruz. Diğer ilçelerdeki arkadaşlarımız da bize sizin gibi öğretmen bir başkana sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Sakaltutan Yeni Ufuklar Ortaokulu Müdürü İsmail Kılıç ise, “Müzeler Haftası etkinliğinde birkaç şiirle anlayabilen çocuklardan müze görmüş çocuklara geçtik. Böyle bir belediye desteği için çocuklarımız çok şanslı.” değerlendirmesinde bulundu.