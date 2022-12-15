Kayseri Talas'tan ev fırsatı

Kayseri'nin Talas Belediyesi, şehrin en hızlı gelişen yerleşim yerlerinden Talas’ta ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mülkiyeti Kayseri'nin Talas Belediyesi’ne ait 42 daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilecek ihale ile iki ayrı bölgede toplamda 42 adet apartman dairesi satışa sunulacak.

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokakta yer alan AFM Eylül B blokta bulunan 40 adet 2+1 daire, 1 milyon 550 bin ile 1 milyon 650 bin lira arası muhammen bedellerle ihaleye çıkarıldı.

SOSYAL DONATILARA ÇOK YAKIN

Bahçelievler Mahallesi Gürsu Sokakta yer alan daireler, inşaat kalitesinin yanında etrafındaki sosyal donatılarla da dikkat çekiyor. Fatma-Mustafa Hasçalık ilk ve ortaokulunun yanında bulunan daireler ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesis ve spor salonu ile Talas’ın en güzel parklarından birisi olan Muhsin Yazıcıoğlu Parkına da yürüme mesafesinde yer alıyor.

MEVLANA’DA 2 LÜKS DAİRE

Öte yandan Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokaktaki Arven Konakları’nda bulunan 2 adet 3+1 daire ise 1 milyon 675 bin lira ve 1 milyon 700 bin lira muhammen bedel ile satışa sunulacak.

İLGİ BÜYÜK

Katılımın yoğun olması beklenen ihale ile ilgili ayrıntılı bilgi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/ 2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir. İstekliler, ihale şartnamesini de yine aynı birimden temin edebilir.

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