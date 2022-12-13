Kayseri Talas'tan engellilere akülü araç

Kayseri'nin Talas Belediyesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle Talas’taki engelli vatandaşlara akülü araç hediyesinde bulunduMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi, İHH ve hayırseverlerin desteğiyle temin edilen engelli araçları Esma Hatun Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.

Törene Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İHH Hollanda Temsilcisi Ayhan Arslantaş, Adil Paylaşım Derneği Temsilcisi Murat Kurt, Hayırsever Murat Aydın ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.

“ENGELLİ ARAÇLARI BAKIM ÜNİTEMİZİN ÜNÜ ŞEHİR DIŞINA ULAŞTI, 2 YILDA 600’DEN FAZLA ARACI TAMİR ETTİK”

Törende kürsüye gelerek konuşma yapan Başkan Mustafa Yalçın, “'Kendi acısını hissedene canlı, başkasının acısını hissedene insan' denir diye güzel bir söz var. Burada, Hollanda’dan 4 kardeşim, insanın acısını hissetme adına, bizim buradaki bir takım eksik olan iyilikleri tamamlamak üzere kendilerini mesul hissetmişler. Onlara huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah, kendilerinden razı olsun. Hollanda’da yaşıyorlar. Orada edindikleri 35 tane akülü arabayı, 20 tane manuel engelli aracını bizimle paylaşıyorlar. Dahası Türkiye’nin her tarafına ulaştırmaya çalışıyorlar. Keşke böyle bir ihtiyacımız olmasaydı ama insanız, insan dünyaya sınav için geldi. Hepimizin kendine göre bir sınavı var. Ama her şeyden önemlisi Allah, devlete zeval vermesin. Devletin çatısı çok önemli. Devletimiz hakikaten, engelli kardeşlerimiz konusunda ileri derecede gayret serf ediyor.” dedi.

Daha sonra Talas Belediyesi’nin engellilere yönelik yaptığı hizmetlerle sözlerine devam eden Başkan Yalçın, belediye bünyesinde yürütülen engelli araçları bakım onarım hizmetini ve bu hizmetten yararlanan bir vatandaşla aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Başkan Yalçın şunları söyledi: “Biz, Kayseri’de bundan 2.5 yıl önce, bu akülü araçların, manuel araçların tamiri noktasında bir atölye açtık. Bir de baktık ki Talas’ta başladık biz bu işe, Kayseri’nin her tarafını kapsamaya başladı. Şehir dışından da talepler gelmeye başladı. Bu, basit bir konu gibi görünüyor ama bu araçları kullanan kardeşlerimiz için hakikaten önemli. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bilhassa kadın kardeşlerimiz geldiler ‘Biz, size teşekkür ediyoruz’ dediler. Neden? ‘Biz, akülü aracımızla çarşıya alışverişe, sokağa çıkacağımız zaman arabamız bozulursa ne yaparız? Bunun cevabını bilemiyorduk ve bir sıkıntıyla Bismillah deyip çıkıyorduk. Sonra siz bu sistemi kurdunuz, şimdi bizim aracımız bozulursa belediye gelecek tamirini yerinde mümkünse yerinde yapacak, değilse aracımı kendi atölyesine götürecek, beni de evime bırakacak, sonra benimle aracımı buluşturacak. Şimdi çok rahatım’ dedi. Hakikaten böyle oluyor.”

Hizmetin başladığı günden bu yana 600’ün üzerinde engelli aracını tamir ettiklerini ifade eden Başkan Yalçın, sözlerini “2 yılda 600’ün üzerinde aracı tamir etmişiz bu da çok güzel bir dokunuş. Bunu yapabilmek bize nasip oldu. Bizde sizlere hizmet etmekten bu konuda mutluyuz. Zaten belediyelerin görevi, vatandaşın hayatını kolaylaştırmak değil mi?” ifadeleri ile noktaladı.

İHH HOLLANDA’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Daha sonra söz alan İHH Hollanda Temsilcisi Ayhan Arslantaş da Kayseri’de ve Talas’ta olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek engellilere yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Arslantaş’ın ardından kürsüye gelerek düşüncelerini ifade eden Adil Paylaşım Derneği Temsilcisi Murat Kurt da Kayseri’nin hayırseverlik anlamında çok özel bir yer olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Dünyanın bir çok yerinde bu gibi güzel manzaralarla karşılaşıyoruz, mekanlar farklı oluyor ama duygular aynı oluyor. Kayseri özel bir yer. Devlete Allah zeval vermesin, devlet çatısını Allah başımızdan eksik etmesin ama her şeyi devletten beklememek lazım. Bugün de burada kardeşlerimize bir ihtiyaç giderme olarak toplandık.” Talas Belediyesi’nin engelli araçları bakım onarım hizmetinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Kurt, “Belediye başkanımız söyledi, ben çok memnun oldum. Bu tamir işini çok güzel yapmışlar. Allah razı olsun. Araçları dağıtıyoruz ama alt yapı olarak desteklemek çok önemli bir şey. Allah kendisinden razı olsun.” dedi.

“BİZİM BELEDİYEMİZ ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR”

Son olarak konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, ise belediyelerin engelliler konusunda geçmişe nazaran daha iyi işler yaptığını fakat Talas Belediyesi’nin bu alanda çok özel işlere imza attığını söyledi.

Kaymakam Dönmez konuşmasında şunları söyledi: “İsteriz ki hiç kimse engelli olmasın ama bu maalesef hayatımızın bir gerçeği, dünyanın neresine giderseniz gidin bu durum böyledir. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz bu kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor ama yetmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda da hayırseverlerimiz sağ olsunlar ellerini taşın altına koyuyor. Belediyelerimiz, bu alanda çok büyük çaba sarf ediyorlar. Bizim belediyemiz de çok güzel, çok büyük hizmet gerçekleştiriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut’un yaptığı dua sonrası araçlar sahiplerine teslim edildi.

“BAŞKANIMIZIN YAPITĞI İŞLER ÇOK GÜZEL”

Aracını alan engelli bir vatandaşın Başkan Yalçın için söylediği sözler törene damgasını vurdu.

Mikrofon isteyerek Başkan Yalçın’a teşekkür eden engelli vatandaş Seda Karakaya, önceden aracının bozulduğunda ne yapacağı kaygısına düştüğünü ama Talas Belediyesi’nin engelli araçları bakım onarım hizmetiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Karakaya şöyle konuştu: “Öncelikle sayın Belediye Başkanımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın yaptığı işler çok güzel, özellikle engelli araç tamiri. Ben düşünüyordum ‘Benim aracım bozulursa ne yapacağım’ diye. Ben o hizmeti ilk duyduğumda o kadar mutlu olmuştum ki. Aracım her bozulduğunda koşup yardıma ulaştınız. Allah razı olsun.”