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Kayseri Talas'tan Elbistan'a dayanışma ziyareti

GÜNDEM 23.05.2023, 09:15
Kayseri Talas'tan Elbistan'a dayanışma ziyareti

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan’da inşa edilen Talas Kent Yaşam Alanı’nda Elbistanlı depremzedelerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de eşlik ettiği ziyarette alanı gezerek depremzedelerle sohbet eden Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a özellikle çocukların ilgisi büyük oldu.

“KARDEŞİN KARDEŞE YAPACAĞINI YAPIYORUZ, HELAL HOŞ OLSUN”

Ziyaret sırasında vatandaşlara hitap eden Başkan Yalçın, seçim sonrası depremzedelere yönelik olumsuz uygulama ve mesajlara atıfta bulunarak depremin ilk anından itibaren Kahramanmaraşlıların yanlarında olduklarının altını çizdi.

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Yalçın, “Sizler gibi depremi yaşamış insanların karşısında konuşmak zordur. Allah, o acıyı bir daha göstermesin. Depremin ilk anından itibaren size hizmet etmeye çalıştık. Sizlere harcadıklarımızı, sizler için yaptığımız işleri söylemek aklımızın ucundan bile geçmez. Hepsi helali hoş olsun.  Hatta burada konteyner kenti bitirip giderken ‘siz hakkınızı helal edin’ dedik. Yapılanlar kardeşin kardeşe söyleyeceği şeyler değildir.” dedi.

Sözlerine depremin Kayseri’deki boyutuna değinerek devam eden Başkan Yalçın şunları söyledi: “Kayseri’de misafir ettiğimiz sizin hemşehrileriniz var, bizim bir de böyle bir görevimiz var. Bizim Kayseri’de 3 tane görevimiz oldu. İlki burada depremden etkilenen vatandaşlarımız, ikincisi buradan Kayseri’ye gelen misafirlerimiz, üçüncüsü de Kayseri’de depremden dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalanlar. Biz Talas Belediyesi olarak hepsine sahip çıktık, ne yapılması gerekiyorsa hepsini yerine getirdik.”

“MARAŞLILAR ONURLUDUR, 28 MAYISTA GEREKEN CEVABI VERECEKTİR”

Başkan Yalçın’ın ardından söz alan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, Başkan Yalçın’a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Kahramanmaraş’ın 14 Mayıs Genel Seçimlerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği desteğe değinerek seçim sonrası depremzedelere yapılan yardımların gündeme getirilmesini eleştirdi.

“Buraların bir insanı olarak, ben de Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşımız ve Elbistanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye çok destek verdi. Bunu gören bazı çevreler depremde yaptıkları yardımları dile getirmeye başladılar. Kahramanmaraşlı onurludur. “diye konuşan Böke,  28 Mayıs seçimlerini işaret ederek, “Deprem sonrası yaptıkları iyilikleri bizim başımıza kakanlara gereken cevabı 28 Mayısta hepimiz cevabımızı sandıkta vereceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“TALAS BELEDİYESİ, BİZİMLE HEMHAL OLDU”

Programda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Talas Belediyesi’nin ve Başkan Yalçın’ın kendileriyle hemhal olduğunun altını çizerek ilk günden itibaren Talas’ın desteğini gördüklerini söyledi.

Başkan Gürbüz, şöyle konuştu: “Allah onlardan razı olsun. Özellikle Talas Kenti bir yaşam alanı haline getirdiler ve sonrasında burada yaşayan kardeşlerimizin tüm dertleriyle hem hal olmak gibi bir görev edindiler. Buradan Talas Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün burası Talas Belediyemizin gayret ve çabalarıyla meydana geldi, bizde Elbistan belediyesi olarak katkı sağladık. Kardeşlik yoklukta belli oluyor. Talas bizim kardeşimiz. Sizler adına ben tekrar teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.”

Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programda ayrıca sucuk ekmek ikramında bulunuldu.

Başkan Yalçın programda ayrıca bölgede ticaret yapan esnafı ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu, alışveriş yaparak hayırlı işler diledi.

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