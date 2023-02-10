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Kayseri Talas'tan deprem bölgesine 4'.üncü tır

GÜNDEM 10.02.2023, 16:35
Kayseri Talas'tan deprem bölgesine 4'.üncü tır

Kayseri Talas Belediyesi, deprem mağduru vatandaşlar için Kaymakamlık ve Türk Kızılay işbirliğiyle hazırladığı 4'üncü yardım TIR’ı Hatay’a gönderildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kışlık kıyafet ile battaniye başta olmak üzere, su, gıda ürünleri, yatak ve ısıtıcı gibi malzemeleri içeren yardım TIR’ı Kızılay Talas Şubesi'nden yola çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, yaşanan deprem felaketini son yüzyılın en büyük felaketi olduğunun altını çizerek, büyük bir dayanışma içerisinde ve hızlı şekilde yardımların oluşturarak afet bölgesine gönderildiğini belirtti.

Talas’tan gönderilen 12. yardım TIR’ı olduğunu söyleyen Kaymakam Dönmez, “Son yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz, milletimiz el ele ve deprem bölgesindeki yaraları sarmak için çok büyük mücadele veriyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde depremin yaralarını da saracağız. Yola çıkacak olan bu araç, Talas Belediyesi ile birlikte başlattığımız kampanya kapsamında Türk Kızılayımızdan giden 4. TIR. Bununla birlikte ilçemizden giden de 12. TIR. Burada çok yoğun ve mükemmel bir iş yapılıyor. Gelen yardım ürünleri ayrıştırılıp ambalajlanıyor. Bu nedenle Kızılay yöneticilerimize ve gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah bir daha böyle acıları milletimize göstermesin.” dedi.

“DEVLET-MİLLET EL ELE BU GÜNLERİ AŞACAĞIZ”

Daha sonra düşüncelerini paylaşan Talas Belediyesi Başkan Vekili Ragıp Dost da afetin boyutu ne kadar büyük olursa olsun devlet, millet işbirliği ile bu günlerin atlatılacağını ifade etti.

Yardımların hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Dost, şunları söyledi: “Türk Kızılayımıza teşekkür ediyoruz. Milletimizin gücüne hiç bir şey denk değildir. Allah’a hamdolsun, bizler de böyle felaketlerde el ele veren bir milletiz. Talas Belediyesi, Talas Kaymakamlığı ve Türk Kızılay Talas Şubesi ile birlikte güzel bir işe imza attık. Kardeşlerimiz burada 4. TIR’ımızı hazırladılar teşekkür ediyoruz. Rabbim böyle acıları bir daha bizlere göstermesin. Hamdolsun milletimiz ve devletimiz güçlü. Bu tür felaketlerin de üstesinden geleceğiz. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”

“İHTİYAÇ LİSTESİNE GÖRE YARDIM GÖNDERİYORUZ”

Konuya dair düşüncelerini paylaşan bir diğer isim olan Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel de, işbirliği ve destekleri için Talas Belediyesi’ne ve Talas Kaymakamlığı’na teşekkür ederek, “Talas halkı tarafından Türk Kızılay Talas Şube Başkanlığı’na emanet edilen gıda, kıyafet ve yatak gibi ayni yardımlarımızı gönderiyoruz. Bu 4. TIR’ımız. Yardım TIR’ımızda özellikle oradan gelen ihtiyaç listelerine binaen su, ısıtıcı, gıda, kış kıyafetleri ve battaniyeler mevcut. Bunları inşallah Hatay ilimize gönderiyoruz. Talas Halkımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kızılay Talas Şubesi önüne gelerek yardım yapmak isteyen vatandaşlar da yardımların ulaşmasına vesile olan herkese teşekkürlerini iletti.

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