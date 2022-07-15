Kayseri Talas'tan 15 Temmuz sürprizi

Talas Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 6. yıl dönümüne özel 6 adet ay yıldız kabartmalı Türk Bayrakları hazırladı. 10 ton ağırladığında ve 4,5 metre çapındaki 3 boyutlu kabartma Türk bayrakları ilçenin çeşitli noktalarını süsledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Milletin iradesine ve demokrasiye sahip çıktığı günün anısına hazırlık yapan Kayseri'nin Talas Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz’un 6. yılında 6 adet kabartma Türk Bayrağı yaptı. Atölyede hazırlanan kalıplar içerisine demir ve beton dökülerek yapılan 10 ton ağırlığındaki 3 boyutlu Türk Bayrakları, daha sonra vinçlerle ilçenin farklı noktalarına konuşlandırılarak boyandı. Hilalin 170 cm yüksekliğinde ve 4,5 metre çapında, yıldızın ise 70 cm yüksekliğinde ve 120 cm çapında olduğu Türk Bayraklarına kırmızı ve beyaz boyalar sürüldü.

Hilal ve yıldızın yüzeylerinin kırmızı, yanlarının ise beyaz olarak boyandığı Türk Bayrakları, Talas girişi, Yenidoğan Mahallesi girişi, Atatürk Bulvarı kaymakamlık-belediye kavşağı, Mevlana Mahallesi Yaşam Parkı, Mevlana Mahallesi Meydanı tramvay son durağına monte edildi.

6’NCISI POLİS ŞEHİTLİĞİNE

6’ncı ay-yıldız ise Kayseri Asri Mezarlığı içindeki Polis Şehitliğine yerleştirildi.

Yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla gündüz ayrı gece ayrı bir görüntüye sahip olan bayraklar görenleri gururlandırıyor.

Konuya ilişkin görüşlerini dile getiren vatandaşlar da 15 Temmuz’a ayrı bir değer veren ve bunu Türk bayrakları ile yansıtan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.