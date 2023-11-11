Son Dakika

Kayseri Talas'tan 100'üncü yıla özel çalışma

GÜNDEM 11.11.2023, 12:45
Kayseri Talas'tan 100'üncü yıla özel çalışma

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına özel yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, bu kapsamda kurulacak 100. Yıl Çanakkale Müzesi için ecdadın tarih yazdığı Çanakkale’de incelemelerde bulundu.

Talas’ta Cumhuriyetin 100. yılına özel birçok etkinlik, program, kutlama ve konser düzenleyen Başkan Yalçın bunlara bir yenisini daha eklemek için harekete geçti.

İlçede 100. yıla özel Çanakkale Müzesi kurmayı planlayan Başkan Yalçın, bunun için tarihçi-yazar, koleksiyoner Ahmet Nedim Kilci ile birlikte Çanakkale’de inceleme ve araştırma gezisi yaptı.

Burada başta şehitlikleri ziyaret eden Başkan Yalçın, şanlı zaferlerin yazıldığı mevziler, Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer ve meçhul asker anıtı gibi birçok noktada incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili kısa bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “Osmanlı Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesinde, 100. Yıl Çanakkale Müzesi açmak için çalışmalara başladık. Ecdadımızın Çanakkale’de ve milli mücadele döneminde sergilediği kahramanlıkları, yaşanan olayları, objeleriyle birlikte gözler önüne serecek bu anlamlı müze Talasımıza çok şey katacak. Şimdiden hayırlı olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 30
3. Trabzonspor 12 22
4. Kayserispor 12 22
5. A.Demirspor 11 21
6. Beşiktaş 11 19
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Sivasspor 12 15
10. Hatayspor 11 14
11. Rizespor 11 14
12. Ankaragücü 12 13
13. Gaziantep FK 12 13
14. Karagümrük 12 12
15. Alanyaspor 12 11
16. Konyaspor 12 10
17. Pendikspor 11 10
18. Başakşehir 11 9
19. Samsunspor 11 8
20. İstanbulspor 11 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 27
2. Kocaelispor 11 23
3. Bandırmaspor 11 22
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 11 20
7. Keçiörengücü 12 18
8. Sakaryaspor 11 16
9. Manisa FK 11 14
10. Ahlatçı Çorum FK 11 14
11. Erzurumspor 11 13
12. Boluspor 11 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 11 5
Takımlar O P
1. Tottenham 12 29
2. M.City 11 27
3. Liverpool 11 24
4. Arsenal 11 24
5. Aston Villa 11 22
6. Newcastle 11 20
7. Brighton 11 18
8. M. United 11 18
9. Brentford 11 16
10. Chelsea 11 15
11. Crystal Palace 11 15
12. West Ham United 11 14
13. Nottingham Forest 11 13
14. Wolves 12 12
15. Fulham 11 12
16. Everton 11 11
17. Luton Town 11 6
18. Bournemouth 11 6
19. Burnley 11 4
20. Sheffield United 11 4
Takımlar O P
1. Girona 13 31
2. Real Madrid 12 29
3. Barcelona 12 27
4. Atletico Madrid 11 25
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Rayo Vallecano 13 21
7. Real Betis 12 20
8. Real Sociedad 12 19
9. Valencia 12 18
10. Las Palmas 12 17
11. Getafe 12 15
12. Osasuna 12 13
13. Villarreal 12 12
14. Deportivo Alaves 12 12
15. Sevilla 11 11
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 12 6
20. Almeria 12 3