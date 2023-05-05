Kayseri Talas'ta Zincidere'ye mesire alanı

Kayseri'nin Talas Belediyesi'nin önemli projelerinden Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

‘100. yıl’ adı verilen ilk tesis unvanına sahip mesire alanının açılışına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki alandan övgüyle bahsederken, Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da vatandaşların doğalgazlı mangal ünitelerinde yiyeceklerini pişirebileceğinin müjdesini verdi.

Zincidere Mahallesindeki 56 bin metrekarelik alanın açılış konuşmasını yapan Başkan Yalçın, doğayı incitmeyen bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Buranın adı Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ‘100. Yıl’ ismini ilk kez biz verdik. Burası 30 milyon TL harcama yaparak hizmet sağladığımız bir yer. Burayı yaparken hakikaten doğa konusunda büyük titizlik gösterdik. 1960’larda sulama göleti olarak yapılan bu yeri Hulusi Akar bakanımız ve Mehmet Özhaseki bakanımızın destekleriyle tahsisini aldıktan sonra düzenlemeye geçtik. Burada bir sürprizimiz var. Buraya gelirken hiç kimse mangal getirmeyecek. Çünkü doğalgazlı 16 birimlik mangalımız var. Buradan personelimiz nezaretinde herkes faydalanacak” dedi.

ÖZHASEKİ’DEN BAŞKAN YALÇIN’A ÖVGÜ

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Başkan Yalçın’dan övgüyle bahsederek, “Belediyecilikte marifet bir şehri inşa etmektir, ihya etmektir, imar etmektir. Ancak onun kadar öneli olan şey de orada yaşayan insanların gönlünü hoş tutmaktır. Onların gönlünü almaktır, duasını almaktır. Bir şehrin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Mustafa Bey ile 20 yıldır çalışıyoruz. Kendisi sağ olsun bütün gücüyle çalışıyor” diye konuştu.

“BEBEK KATİLLERİNİ SERBEST BIRAKMAK İSTİYORLAR”

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar da, açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını dileyerek, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, teröristlere elebaşlarının ‘14 Mayıs seçimlerini bekleyin.’ talimatı verdiğini belirterek, “Seçimlerle alakalı bunların bir takım şeytani hesaplarının olduğunu, bu şekilde milletin ve memleketin başına yeniden çorap örmeye çalıştıklarını bilelim. Bebek katillerini serbest bırakmayı düşünüyorlar. Açıkça söylüyorlar bunları. Eğer gerçekten bu bebek katilleri serbest bırakılırsa, teröristlerin taleplerine ‘evet’ denilirse bu memleket 20 sene geriye dönecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alanın açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi. Protokol daha sonra alanı gezerek, incelemelerde bulundu. Törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler ve Hüyesin Okandan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayserispor ve Talasgücü Belediyespor’un teknik heyet, yönetici ve futbolcuları, meclis üyeleri, muhtarlar ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını gezen vatandaşlar da, “Böyle bir güzelliği ne duyduk ne de görmüştük. Sağ olsun Mustafa Başkanımız da böyle güzellikleri bizlere sundukları için teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Doğayla iç içe olunca huzur dolduk, ruhumuz açıldı” şeklinde görüşlerini bildirdi.

MESİRE ALANINDA NELER VAR?

İçerisindeki ördekler ve adanın da yer aldığı 19 bin metrekare yüzey alanına sahip göletle birlikte 56 bin metrekarelik Zincidere 100. Yıl Mesire Alanında restorandan mescid, lavabo, amfi tiyatro, kafeterya, bebek bakım odasına; seyir iskelesinden, teras, yemek pişirme alanı, oturma alanı ve kamelyalardan piknik alanlarına kadar birçok hizmet sunuluyor.

Ayrıca gölet etrafında bin metre yürüyüş yolu ile 2 bin 500 metre bisiklet parkurunun yanı sıra binicilik için at yolu da oluşturulan alanda gölet üzerinde su oyunlarıyla muhteşem bir görsel şölen de yer alıyor. Diğer taraftan gölette kayıklar ve yelkenliler de bulunuyor.