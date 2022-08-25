Kayseri Talas'ta yollara yeşil dokunuş

Yeşil alan çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayseri'nin Talas Belediyesi, ilçede refüjü olmayan önemli caddelere önce refüj yaptı sonra da ağaçlandırma ve peyzaj çalışması gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan çalışmayla ilçenin önemli arterlerinden olan Papatya, Bilge Kağan, Sayer ve Karasu caddeleri hem trafik akışı yönünden güvenli hale getirildi hem de yeşil bir görünüme kavuşturuldu. Bu kapsamda toplam 1.250 ağaç toprakla buluşturuldu.

Çınar, ıhlamur, süs kirazı, dişbudak başta olmak üzere 15 türde ağaç dikilerek caddelerin yemyeşil bir görümü kazanması sağlandı.

DAHA YEŞİL BİR TALAS İÇİN

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ‘Daha yeşil bir Talas’ hedefiyle ilerlediklerini belirterek, ‘İlk günden bu yana daha yeşil bir çevre için sürekli ağaç diktik, yeni parklar yaptık, eskileri gözden geçirerek daha kullanışlı hale getirdik. Adeta bulduğumuz her boş alanı parka çevirdik. Şimdi de refüjü olmayan caddelere refüj yaparak hem trafik akışını güvenli hale getirdik hem de ağaç ve peyzaj çalışması yaparak yeşil bir görünüm kazandırdık” dedi.