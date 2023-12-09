Kayseri Talas'ta yılın son antika pazarı

Kayseri Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılının son Antika Pazarı, yarın kapılarını antika meraklıları için yeniden açacak.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediyesi'nin öncülüğünde ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.