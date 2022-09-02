Kayseri Talas'ta yeni yatırımlar artıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında başlatılan proje ve yatırımlar hızla devam ediyor. İlçeyi adeta şantiye alanına çeviren Talas Belediyesi, yeni yatırımları ilçeye kazandırmak için gece gündüz çalışıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın önemli projeleri arasında yer alan Zincidere Göleti etrafında yapılan mesire alanı ve sosyal tesis inşaatı süratle devam ediyor.

Yeme içme mekanları, sosyal tesis ve gölet ortasına kanatlı hayvanlar için bir ada çalışması devam eden alanda ayrıca yol ve çevre düzenleme işlemleri sürüyor.

Tamamlandığında toplamda 56 bin metrekarelik bir bölgeyi kaplayacak olan mesire alanı, 37 bin metrekare yeşil alan ve 19 bin metrekare su yüzeyinden oluşuyor.