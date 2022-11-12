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Kayseri Talas'ta yemyeşil şenlik

GÜNDEM 12.11.2022, 08:45
Kayseri Talas'ta yemyeşil şenlik

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte 3333 adet fidan toprakla buluştu. Programa katılan 400 öğrenci ile organizasyon tam bir şenlik havasında gerçekleşti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Türkiye genelinde başlatılan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 farklı bölgede yapıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı Ali Dağı’ndaki törende Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Tekden Koleji ve Atlas Koleji idarecileri ve öğrencileri 1111 adet karaçam dikti.

İlk olarak öğrencilere çeşitli ikramların yapıldığı programda daha sonra fidanların dikimiyle ilgili bilgiler verildi. Daha önceden çukurları açılan yerlere konulan fidanları poşetlerinden çıkaran öğrenci ve öğretmenler keyifli anlar yaşadı.

“BU FAALİYET GELECEĞİMİZLE İLGİLİ PROJE”

Öğrencilerle birlikte fidan diken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı kısa konuşmasında, “Bugün 11. ayın 11’i saat 11.11’de buluşarak Milli Ağaçlandırma Gününde görevimizi yerine getiriyoruz. 1111 ağaç burada, 1111 Çatakdere Mahallemizin bir bölümünde, 1111 ağaç yine Çatakdere’nin diğer bölümünde olmak üzere 3 binin üzerinde ağacı toprakla buluşturuyoruz. Burada 400 kişilik öğrenci grubuyla bu çalışmayı yapıyoruz. İdareci ve öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Cıvıl cıvıl bir şenlik şeklinde etkinliği gerçekleştiriyoruz. Burada dikilen fidanlar geleceğimizle ilgili işler, projeler. Aynı zamanda her faaliyetimizde yanımızda yer alan Türk Kızılayı Kayseri Şubesi başkan ve yöneticilerine, gönüllü gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

TALAS BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Öğrencilerle birlikte fidan dikmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Rehber Öğretmen Öznur Arslan, “Çocuklarımıza yeşili sevmek, doğayı sevmek ve korumak adı altında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Biz çok mutluyuz. Talas Belediyesine bu ince düşünceleri için, bizleri ağırladığı için, öğrencilerimize bu katkıları için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“FİDANLAR BİZİMLE BÜYÜYECEK”

Diktikleri fidanların kendileriyle birlikte büyüyeceğini kaydeden öğrenciler ise, “Daha yeşil bir Türkiye için fidan dikiyoruz. Doğayı koruyoruz. Güzel bir etkinlik oluyor. Ağaç dikmek çok önemli. Herkese tavsiye ediyoruz. Buradan Talas Belediyesine ve okullarımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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