Kayseri Talas'ta vatandaşa protokol ziyareti

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ile birlikte kurban satış pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kurban satıcılarına hayırlı işler dileyen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, pazarda yer alan kurban kesim alanında kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlarla da sohbet etti.

Bayram namazından sonra Kaymakam Dönmez ile birlikte Reşadiye Mahallesi’nde yer alan eski stada kurulan kurban pazarına gelen Başkan Yalçın, kurban satıcıları ile bir süre sohbet etti. Daha sonra aynı alan içerisinde bulunan kurban kesim yerine geçen Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez, burada vatandaşların kurban sevincine ortak oldu.