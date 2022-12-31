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Kayseri Talas'ta süt evi açıldı

GÜNDEM 31.12.2022, 14:15
Kayseri Talas'ta süt evi açıldı

Kayseri Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle “Talas Süt Evi” projesi hayata geçirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yeri Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından temin edilen Yenidoğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi TOKİ konutları önündeki KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Ürün Sunum ve Satış Merkezinin açılışını Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa gerçekleştirdi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJE

Burada kısa bir değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi ile kamu yararına projelere ortak olmaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “Birçok projenin yanında bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Talas Süt Evi Projesinin üretiminin yapılarak satışa sunulduğu mekanların da belediyemizin yer gösterdiği alanlarda olması ayrı bir güzellik. Burada satılan ürünler, üniversitemiz tarafından hazırlandığı için son derece güvenli ve hijyenik. Bu ürünlerin vatandaşımıza sunulmasından dolayı mutluyuz. Bizzat kendim de bu ürünlerden istifade ediyorum. Yeni yılın arifesinde böyle bir güzelliği kazandırdığı için sayın rektörümüze ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“BİZ ÜRETİYORUZ, BELEDİYEMİZ MEKAN SAĞLIYOR”

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, proje ortaklığı için Başkan Yalçın’a teşekkür ederek, “Biz üretiyoruz, mekanları siz sağlıyorsunuz. Vatandaşlarımızla sağlıklı ve güvenilir ürünlerimizin buluşmasına fırsat sundunuz. Ben özellikle üniversitemiz adına size çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından satış merkezinin kurdelesi kesildi. Ardından Başkan Yalçın, tadına baktığı bazı ürünlerden satın aldı.

Satış merkezinde kaşar peyniri, beyaz peynir, salamura peynir, süt, yoğurt, kefir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, aspir yağı, yumurta vs. gibi temel gıda maddelerinin satışı yapılıyor.

TALAS SÜT EVİ PROJESİ NEDİR?

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 milyon 200 TL maliyeti olan projeye ORAN Kalkınma Ajansı 870 bin TL’lik katkı sağladı. Proje kapsamında bölgedeki besicilere direkt ulaşılarak üretilen sütler değerlendirilmeye başlandı. Böylelikle kırsaldaki üreticiler desteklenirken aynı zamanda bölge insanına ekonomik katkı sağlanıyor. Proje kapsamında ayrıca Talas Çömlek Peyniri ve Zincidere Kuru Kaymağı’na coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı.

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