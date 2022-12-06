Kayseri Talas'ta Sosun mesaisi

Kayseri'nin kırsal mahallelerdeki yol bakım onarım faaliyetlerine devam eden Talas Belediyesi, Sosun Mahallesine giden yolda genişletme ve düzenleme çalışması başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde toplamda 600 metre uzunluğundaki yolun genişliği, 4 metreden 8 metreye çıkarılıyor. İş makinalarıyla dolgu, mıcır serimi ve tesviye çalışmalarının yapılan mahalle yolu, böylece iki katı genişliğe ulaştırılmış oluyor.

Daha önce de Alaybeyli, Çevlik, Çömlekçi, Mengücek, Sakaltutan, Sosun, Süleymanlı ve Yamaçlı Mahallelerinde yol genişletme ve düzenleme çalışması yaparak ulaşımı daha konforlu hale getiren Talas Belediyesi, ayrıca arazi yollarında da iyileştirmeler yaparak çiftçilerin tarla, bağ ve bahçelerine daha kolay ulaşmalarını sağlamıştı.