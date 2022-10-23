Kayseri Talas'ta sonbahar bereketi

Kayseri'nin Talas Belediyesi ekipleri, sonbahar soğuklarının kendini hissettirmeye başladığı günlerde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler Tablakaya ve Yukarı mahallelerde iki sokakta asfalt seriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Tablakaya Mahallesinden Hulusi Akar Bulvarına, dolayısıla Dereven Viyadüğüne çıkan yeni bir alternatif yol için çalışmalarına hız verdi. Derevenk Sokakta asfalt döken ekipler, 600 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki sokağın yolunu modern hale getiriyor. Bu sayede hem Hulusi Akar Bulvarına yeni bir bağlantı sağlanırken hem de mahalle içinde ulaşım ağı genişliyor.

Ekiplerin bir diğer çalışma yürüttüğü yer ise Yukarı Mahalle Endürlük2 Sokak. 400 metre uzunluğundaki yolu 7 metre genişliğinde sıcak asfaltla donatan ekipler kış gelmeden ilçedeki asfalt serme çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.