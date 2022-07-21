Kayseri Talas'ta şeffaf sohbetler

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olma niteliği taşıyan ‘Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa’ uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Makam odasının halka götürüldüğü uygulama ile vatandaşla direkt görüşme sağlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar çarşamba günleri Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor.

Kurban Bayramı’nın ardından ilki gerçekleşen uygulamaya vatandaşların ilgisi yine yoğun oldu. Bu hafta 26.’sı gerçekleştirilen Şeffaf Oda’da başkan vatandaş buluşmasında Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinledi.

MİNİKLERDEN BAŞKAN YALÇIN’A SÜRPRİZ ZİYARET

Öte yandan Başkan Yalçın, büyükleriyle beraber Şeffaf Oda’ya gelerek kendisiyle sohbet etmek isteyen çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden Başkan Yalçın, çizgi roman hediye etti.

‘İSTEĞİMİ SÖYLEDİM, HEMEN İLGİLENDİLER’

Uygulama kapsamında Şeffaf Oda’yı ziyaret ederek Başkan Yalçın’a görüşen vatandaşlar, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Halkla daima iç içe bir başkan oldukları için sevindiklerini ifade eden vatandaşlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Şeffaf Oda’ya gelerek isteklerini Başkan Yalçın’a ileten Halil Altuner isimli bir vatandaş, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Başkandan, uygulamadan ve işlerin hemen çözülmesinden çok memnunum. İstediğimi söyledim hemen gelip bakacaklar, halledecekler. Allah razı olsun.”