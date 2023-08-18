Kayseri Talas'ta Şeffaf Oda istikrarı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye’de ilk olarak 2022 yılı ocak ayında başlatılan Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa uygulaması, 80. haftayı geride bıraktı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa uygulamayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye’ye örnek olan bir çalışma yürüttüklerini söyleyerek “Burada 80. kez hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. 80 haftadır burada her Çarşamba günü vatandaşlarımızdan gelen talepleri dinledik ve çözüme kavuşturduk. Bizim bu uygulamamız diğer şehirlerdeki belediyeler tarafından da örnek alındı ve hayata geçirildi.” dedi.

85 bin nüfusuyla Türkiye’nin 7., Kayseri’nin en büyük mahallesinin ortasına makam odası getirdiklerini belirten Başkan Yalçın, “Burası hem vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye hem de bir araya gelip sohbet etmeye vesile oluyor. Bakkala ekmek almaya giden büyüklerimiz, okula giden gençlerimiz selam verip geçiyorlar. Çok güzel bir iletişim noktası oldu. İlgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.