Kayseri Talas'ta onarım timi çalışıyor

Kayseri Talas'taki basit bakım-onarım işlerini yerine getirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Onarım Timi’, 537 onarım talebini çözüme kavuşturdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen ve talepleri anında değerlendiren Kayseri'nin Talas Belediyesi'ne bağlı

Onarım Timleri, 4 ekip halinde ilçede birçok noktada gerekli bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor.

Çalışmalarına hızla devam eden tim, bu kapsamda kurulduğu günden itibaren 4 aylık sürede toplam 537 onarım talebini yerine getirdi.

Talas genelinde çalışmalarını sürdüren Onarım Timi, kilitli parke ve bordür tamiratından engelli rampası düzenlemesine, tabela düzeltme işinden arazi düzenleme ile temizlik ve küçük boyama işlerine kadar çeşitli konularda ortaya çıkan eksiklikleri gidererek ilçe sakinleri için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuyor.

ERKEN MÜDAHALE, HIZLI ÇÖZÜM

Basit problemlere anında çözüm üretmek amacıyla kurulan Tim sayesinde, daha büyük problemlerin oluşmasının önüne geçerek zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanırken, vatandaşlar için de konforlu ve güvenli ortamın sürekliliği sağlanmış oluyor.