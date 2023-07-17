Kayseri Talas'ta 'Olay Yeri İnceleme' sürüyor

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın “Olay Yeri İnceleme” ismiyle klasikleşen teknik inceleme gezileri aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Günün ilk ışıklarıyla başlayan yerinde inceleme ve tespit gezileri Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla ilçenin farklı bölgelerinde gerçekleştiriliyor.

Başkan Yalçın, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nden başladığı günün ilk gezisini mahallenin en büyük caddelerinden olan Şaban Yılmaz ve Çimenli Caddelerinde incelemeler yaparak sürdürdü.

Olay yeri inceleme gezilerinde başta yol, kaldırım, yeşil alan, spor sahaları ve çevre düzenlemesi olmak üzere ilçede görüntü kirliliği oluşturulan her konuda yerinde incelemeler yapılıyor ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için görevli ekiplere bilgi aktarılıyor. Haftada iki gün gerçekleşen yerinde tespit gezileri, gözden kaçan eksikliklerin giderilmesi ve hızlı şekilde çözüm üretilmesi açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Yalçın gezilerde ayrıca açık olan dükkanlarda esnaflarla selamlaşıp hal hatır sorarak, bölge de yaşayan vatandaşların da istek ve taleplerini yerinde dinliyor.