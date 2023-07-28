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Kayseri Talas'ta millet bahçesine geri sayım
GÜNDEM 28.07.2023, 10:15
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapımı devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmaları ve gelinen aşamayı yerinde gören Başkan Yalçın, yetkililerden bilgi aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas’a değer katacak yatırımlardan birisi olan Talas Millet Bahçesi’nde çalışmalar aralıksız olarak sürüyor.
Yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı yerinde gören Başkan Yalçın, “Talas Millet Bahçesi tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. İçerisinde bulunan 4 okulun yanı sıra yeşil alanları, yürüyüş yolları, sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle adeta bir rehabilitasyon merkezi olacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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