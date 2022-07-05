Kayseri Talas'ta mezarlıklara bakım

Yaklaşan Kurban Bayramıyla birlikte Kayseri'nin Talas Belediyesi de hazırlıklarını hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştiren belediye ekipleri, özellikle arife günü ve bayramda yapılacak ziyaretler için mezarlıkları hazır hale getirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçe genelinde bulunan 45 mezarlıkta yürütülen çalışmalar çerçevesinde yabani otlarla mücadele başta olmak üzere genel temizlik ve bakım onarım işleri yapıldı.

4 ayrı ekip tarafından yürütülen çalışmalarla başta Halef Hoca ve Cemil Baba mezarlıkları olmak üzere kırsal mahallelerde bulunan mezarlıklar nezih bir ortama kavuşturuldu.

Çalışmalar kapsamında ekipler ayrıca haşerat ilaçlaması da yaparak genel bakımı tamamladı.